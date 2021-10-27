مجلس القضاء الأعلى يطلق بوابة القضاء الالكترونية في محاكم بغداد لمرحلته الأولى

المستقلة/-في ظل توجهات مجلس القضاء الأعلى لتقديم أفضل الخدمات الالكترونية للمواطنين ولتقليص الإجراءات الروتينية المتمثلة بكثرة الحضور الى المحكمة لتقديم الطلبات و للاستفسار وتتبع المعاملات الشخصية.

اطلق مجلس القضاء الأعلى بوابة القضاء العراقي الالكترونية في محاكم بغداد للمرحلة الاولى التي تشمل كافة الخدمات التي يقدمها المجلس للمواطنين والمحامين والباحثين وباللغتين العربية والإنكليزية ..

ويمكن الوصول الى البوابة عبر كتابة (بوابة القضاء العراقي) في محرك البحث  (Google) او عبر موقع مجلس القضاء الأعلى/ بوابة القضاء الالكترونية.

الخدمات التي تقدمها البوابة: استمارة الخدمة الالكترونية لطلب عقد الزواج،استمارة الكترونية  لطلب قسام شرعي، استمارة الكترونية لطلب الحجج الشرعية بأنواعها، البحث عن قرار تمييزي+ طباعة صورة القرار، خدمة تطبيق متابعة القضايا على منصتي كوكل بلي والأب ستور، البحث عن القوانين والتشريعات العراقية عبر قاعدة التشريعات العراقية، خدمة دليل المحامين ، خدمة الخارطة القضائية، احصائيات عقود الزواج والقسامات والحجج الأخرى تمكن الباحث من الوصول السريع الى البيانات الدقيقة، نظام المجيب الذكي للاستجابة على جميع الاستفسارات وكذلك تبويب اتصل بنا.

وبوابة القضاء العراقي الالكترونية تشمل الخدمات (  استمارة عقد الزواج ، استمارة طلب القسام الشرعي ، استمارة الحجج الشرعية بأنواعها ، و نظام المجيب الذكي للاستجابة على جميع الاستفسارات ) .

 

 

 

 

 

 

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