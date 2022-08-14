مجلس القضاء الأعلى: لا نملك صلاحية حلّ مجلس النواب دعا الى عدم زجه بالخصومات السياسية

المستقلة/- رد مجلس القضاء الأعلى على مطالبات اصدار قرار قضائي بحل مجلس النواب بأنه لا يملك صلاحية حلّ مجلس النواب.

ودعا وعيم التيار الصدري القضاء بإصدار قرار حلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع “بعد المخالفات الدستورية” المتمثّلة بانتهاء مهلة اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبرراً طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ “لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان”.

وقال مجلس القضاء الأعلى ، الأحد في بيان إنه “لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب”.

وأضاف البيان أن: “مهام مجلس القضاء…بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية” الوارد في الدستور.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ “بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث الأعضاء، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

واتفق مجلس القضاء الأعلى في الوقت نفسه مع الصدر “في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية”.

وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيانه من “الجهات السياسية والإعلامية” عدم “زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”، مؤكداً أن القضاء “يقف على مسافة واحدة من الجميع”.