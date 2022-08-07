مجلس الذهب : العراق يزيد رصيده بـ 34 طنا ليصل الى المرتبة 30 عالميا

المستقلة /- أعلن المجلس العالمي للذهب، الاحد، ان العراق صعد عشر مراتب بعد شرائه 34 طنا ليصل الى المرتبة 30 من بين أكبر الدول امتلاكا لاحتياطي الذهب عالميا .

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر آب للعام 2022 وتابعته المستقلة، إن “البنوك المركزية العالمية أضافت 111.19 طناً صافياً إلى احتياطيات الذهب العالمية”، مبينة أن “الجزء الأكبر من الارتفاع ناتج عن عمليات شراء من العراق (33.97 طنًا)، بينما واصلت تركيا الشراء بمقدار( 26.60 ) طنا، واشترت اوزبكستان (26.44 ) طنا، وكازخستان ( 15.79) طنا، والهند ( 8.39 ) اطنان”.

وأضاف أن “ألمانيا كانت أكبر البائعين في هذا الشهر حيث قامت ببيع (3.36) أطنان من الذهب يليها منغوليا( 0.80) طن يليها الإمارات ( 0.27) طن”.

كما اشار المجلس إلى انه “بموجب عمليات الشراء الكبيرة للعراق والبالغة 34 طنا فإن الأخير صعد عشر مراتب ليصل الى المرتبة 30 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 130.4 طنا، وهي تمثل 11.5% من باقي احتياطاته الاخرى”.

واوضح ان “العراق اصبح رابع أكبر احتياطي للذهب عربيا بعد ان كان سادسا متجاوزا بذلك مصر وليبيا التي احتلتا المرتبة الخامسة والسادسة على التوالي”.

عالميا ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تتربع باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 طنا تليها ألمانيا 3.355 طنا، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 طنا، فيما تذيلت جمهورية لاوس بالمرتبة 100 و بواقع 0.9 أطنان تسبقها جمهورية الراس الاخضر بواقع طن واحد”.

وكان العراق قد اعلن في 27 حزيران الماضي عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته.

يذكر أن مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.