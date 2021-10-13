مجلس الخدمة يستكمل معاملات المتعينين خلال عامي 2018 و 2019

المستقلة/- استكمل مجلس الخدمة الاتحادي معاملات المتعينين خلال عامي 2018 و 2019 ضمن دوائر الماء والمجاري، بينما يتابع ملف تعيينات الاقليات بحسب الدرجات التعويضية.

وقال مدير دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس ارام صباح عثمان في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “اللجان المختصة في المجلس تتابع تدقيق الاوامر الادارية الخاصة بالمتعينين خلال عامي 2018 و 2019 الخاصة بدوائر المجاري والماء والمؤسسات الخدمية التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمحافظات، من اجل اصدار اوامر المباشرة الخاصة بالوظائف المخصصة لهم”.

وكان مجلس الخدمة قد خاطب الجهات المعنية مؤخرا وهي أمانة بغداد ودوائر الماء والمجاري ودوائر البلدية بالمحافظات لإرسال الدرجات الوظيفية كونها قديمة واوقف تعيينها في المادة 11 ثانيا بقانون الموازنة لسنة 2019، مع ارسال اللجان المشكلة في وقتها مع المقابلة التي تمت ودرجات المفاضلة والاسماء التي تم قبولها، وإذا كانت هناك اعتراضات اضافة الى مصادقة الوزير، لغرض تدقيقها واصدار قرارات تعيين بها.

واشار عثمان الى ان “المجلس يعمل على متابعة آلية تعيينات الفئات الخمس من الاقليات في المؤسسات الحكومية، بحسب المادة (12 / د) من قانون مجلس الخدمة الخاص بالتعيينات، حيث سيتم تعيين المشمولين من هذه الفئات بدلا من المحالين على التقاعد من الاقلية ذاتها من الكرد الفيليين والمسيحيين والصابئة المندائيين والشبك والايزيديين، ويكون تعيينهم بالدرجات التعويضية نفسها”.