مجلس الخدمة يثبت تعين نحو 56 الف خريج من ذوي المهن الطبية

مجلس الخدمة يثبت تعين نحو 56 الف خريج من ذوي المهن الطبية

المستقلة/- عيَّن مجلس الخدمة الاتحادي نحو 56 ألف خريج من المشمولين بقانون تدرّج ذوي المهن الطبيَّة وباشروا وظائفهم فعليا.

وقال مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس ارام صباح عثمان في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنه “تم تعيين نحو 56 الفا من خريجي كليات الطب المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية، وتمت مباشرتهم بوظائفهم، وكذلك متابعة الاعداد المتبقية للمشمولين الذين ما زالوا في طور التدقيق والبالغ عددهم نحو سبعة الاف و38 اسما”.

واضاف أنَّ “المجلس يعمل على اكمال معاملات المشمولين بالقانون اعلاه من اجل انجاز معاملات خريجي الكليات الساندة لكليات الطب وهم خريجو كليات العلوم، فضلا عن متابعة ملف المشمولين بقانوني 59 و67 الخاصين بتعيين حملة الشهادات العليا والثلاثة الاوائل على كلياتهم”.

واكد عثمان “تشكيل لجان تدقيقية لمتابعة آلية التعيينات الخاصة بموازنة 2021 للقوانين المذكورة، ويليها عمل لجان الاختبارات التي ستعلن اسماء الفائزين، ليصار بعد إلى ذلك تحويل ملف التعيينات للجنة الاعتراضات، حيث تعمل اللجنة على النظر بجميع طلبات الاعتراض الخاصة بهذا الملف”.

واوضح أنَّ “المجلس شكل لجنة لتقييم المتعينين الجدد بحسب قانون الموازنة لاسيما بعد ايقاف جميع التعيينات للاختصاصات الاخرى واقتصارها على تعيين المشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية رقم 6 لسنة 2000 والكليات الساندة لكليات الطب”.

ولفت عثمان إلى أنَّ “تعيين الخريجين للاختصاصات الانسانية والعلمية الاخرى يحتاج إلى درجات وظيفية تقر من قبل الجهات المعنية”.

وبين أنَّ “المجلس يعمل على انجاز ما تم اقراره بموازنة 2021 للفقرة الخاصة بالتعيينات لذوي المهن الطبية والكليات الساندة والتي ستنتهي بموجب انتهاء السنة المالية لموازنة 2021 في 31 من شهر كانون الاول من العام الحالي”.

يشار إلى أنَّ المجلس كان قد اعلن قرارات عدة خاصة بتعيينات وزارة الاتصالات ومديريات الماء في محافظتي ذي قار وبابل بعد المصادقة على اجراء تعيين موظفي مديرية ماء البصرة في وقت سابق.