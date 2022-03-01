مجلس الأمن يشيد بالتنسيق الجاري بين العراق والكويت

المستقلة /- أشاد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالتنسيق الجاري بين العراق والكويت، فيما رحب بالتزام حكومة بغداد باعادة جميع الممتلكات الكويتية المتبقية.

وقال المجلس في بيان تلقت المستقلة نسخه منه ، إنه “رحّب أعضاء مجلس الأمن بالتعاون الجاري بين العراق والكويت في البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، كما رحبوا باختتام الكويت لعملية التعرّف على الرفات البشرية التي تم استخراجها من السماوة في العراق ونقلها إلى الكويت في عامي 2019 و2020. وأشاروا إلى أنه تم تحديد 59 مجموعة من الرفات على أنها لكويتيين ولرعايا دول ثالثة، وأشاروا أيضاً إلى أن الكويت نقلت إلى العراق مجموعات الرفات الست التي لم تتطابق مع قاعدة بيانات المفقودين لديها”.

وجدّد أعضاء مجلس الأمن “عميق تعاطفهم مع أُسر المفقودين، وأعربوا عن تعازيهم في الأرواح التي فُقدت”، مشيدين “باللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالآلية الثلاثية وببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لدورهم في تيسير تنفيذ القرار 2107 (2013) لحل القضايا العالقة المتعلقة بالمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة”، مرحبين “بالتزام حكومة العراق المستمر بإعادة جميع الممتلكات الكويتية المتبقية وشجعوا حكومة العراق على مواصلة بحثها عن الممتلكات المفقودة، لا سيما تنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة”.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن “تقديرهم لحكومة العراق لما تبذله من جهود للوفاء بجميع الالتزامات المتبقية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

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