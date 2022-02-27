مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن أوكرانيا

المستقلة /- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد اجتماعا الساعة 20,00 بتوقيت غرينيتش لتبني مشروع قرار يُطالب بـ”دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصّة” الإثنين تُخصّص للنزاع بين روسيا واوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية .

وسيكون هذا الاجتماع الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن “الدورة الاستثنائية” للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.