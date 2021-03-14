مجلس الأمة الكويتي يسقط عضوية بدر الداهوم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، إبطال عضوية النائب بدر الداهوم في مجلس الأمة، بعد تقديم طعون على عضويته من قِبل مواطنين، وذلك لعدم انطباق شروط تمثيل الأمة عليه.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، أكد الطاعنون أنه سبق أن صدر حكم على الداهوم بشأن المساس بالذات الأميرية وبالتالي يجب شطبه من مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).

وحكمت المحكمة ”ببطلان إعلان فوز المطعون ضده بدر الداهوم وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه“.

وتصدر الداهوم المشهد النيابي منذ انتخابه في شهر ديسمبر الماضي حيث بات من قيادات النواب المعارضين الذي حققوا فوزا نسبيا في الانتخابات الأخيرة ودخلوا في صدام مع الحكومة منذ ذلك الحين.

وعقب صدور الحكم تحدث الداهوم بنبرة تحدي معتبرا أن من حقه انتقاد الأحكام، وأشار إلى أن الحكم الصادر بحقه هو حكم على الدائرة الخامسة وعلى من دعموه على حد قوله وحذر من أنه ”لا نعرف إلى نتجه“ وقال: ”مستمرون وما علينا من احد“.