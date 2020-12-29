مجلة Variety 500 تختار صادق الصبّاح من أبرز الشخصيات العربية المؤثرة

المستقلة.. اختارت مجلة Variety 500 العالمية في عددها السنوي الرابع صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة الصبّاح إخوان، صادق الصبّاح ليكون واحد من مؤشر Variety 500 الأكثر تأثيراً في مجال الأعمال وأحد أهم وأبرز الروّاد في صناعة الإعلام في العالم العربي.

هذا التكريم استثنائي بالنسبة لشركة الصبّاح إخوان لأنه تخطى حدود الوطن العربي إلى العالم بالرغم من كل التحديات التي واجهتنا وواجهت العالم خلال العام 2020.

صادق الصبّاح، لبناني الأصل، منتج وموزع تلفزيوني وسينمائي منذ أكثر من أربعة عقود مع خبرة واسعة في صناعة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي العربي.

وقد نجح بالشراكة مع شقيقه علي الصبّاح في تطوير الشركة لتتخطى حدود لبنان إلى مختلف العواصم العربية، وصولاً إلى مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية…

وشركة الصبّاح إخوان هي قصة نجاح رائدة بدأت منذ 67 عاماّ في بيروت ومصر قبل أن تتوسع وتصبح جزءاً لا يتجزأ من ذكريات المشاهد العربي وذلك من خلال سلسلة أعمال ناجحة بصمت في صناعة السينما والدراما التلفزيونية.

وقد تألقت شركة الصبّاح إخوان في تعاونها منذ سنوات مع كبار المنصات العالمية مثل Shahid وDisney وABC studio و Sony و Banijay و Netflix و Vuclip وغيرها… حتى أصبحت مرجع أساسي في هذه الصناعة التي يعتمد عليها السوق العربي بشكل أساسي.