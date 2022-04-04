مجلة تتوقع أن يصل سكان العراق في 2050 الى اكثر من 70 مليون نسمة

المستقلة /- توقعت مجلة “CEOWORLD 2021” الامريكية للإحصاء، اليوم الاثنين، أن يصل عدد سكان العراق في العام 2050 الى اكثر من 70 مليون نسمة، مشيرة إلى أنه سيحتل المرتبة 36 عالمياً والمرتبة والرابعة عربياً من حبث عدد السكان.

وقالت المجلة في تقرير لها و تابعته المستقلة، إن “إجمالي عدد سكان العالم يبلغ حاليا عام 2022 أكثر من 7.8 مليار شخص”، مبينة أن “الصين ما تزال الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، حيث يزيد عدد سكانها عن 1.448 مليار نسمة”.

واضافت أن “أربعة عشر (14) دولة يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، فيما يكون واحد وتسعون (91) دولة يزيد عدد سكانها عن 10 مليون نسمة، وتمثل الصين والهند ما يقرب من 36 ٪ من سكان العالم”.

وأشارت إلى أن “عدد سكان العراق لعام 2022 يبلغ حالياً 42 مليون و164 الف نسمة وهو بذلك يحتل المرتبة 36 عالمياً والمرتبة والرابعة عربياً بعد كل من مصر والسودان والجزائر”، مبينة أنه “من المتوقع ان يصل عدد سكان العراق الى 50 مليون و193 الف نسمة بسنة 2030 والى 70 مليون و940 الف نسمة بسنة 2050، بمعدل نمو سنوي يصل الى 1.0239 مليون نسمة”.

عالمياً جاءت “الصين كأكبر عدد سكان بالعالم وبواقع 1 مليار و448 مليون نسمة خلال عام 2022 تليها الهند بـ 1 مليار و406 مليون نسمة تليها الولايات المتحدة الامريكية بـ 334 مليون و805 الف نسمة وجاءت اندونيسيا رابعا وبنفوس 279 مليون و134 الف نسمة، فيما جاءت دولة الفاتيكان باقل عدد سكان العالم وبواقع 795 نسمة تسبقها توكيلاو بعدد 1378 نسمة تسبقها نيوي بنفوس 1622 نسمة”.

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