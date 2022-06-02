مجذوب الذغوغي يصدر”حبك عراسي” بطابع مغربي-عراقي

المستقلة/-أصدر الفنان المغربي الشاب مجذوب الدغوغي أغنية جديدة، عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، واختار الدغوغي لجديده عنوان “حبك عراسي ”.

أغنية “حبك عراسي ” أول إصدار فني لمجذوب الدغوغي خلال سنة 2022، بستايل شبابي معاصر يمزج بين الأغنية المغربية والعراقية بحكم إتقانه للون العراقي والخليجي الذي اشتهر به.

ولأول مرة اختار الدغوغي خوض تجربة الكتابة والتلحين من خلال أغنيته الجديدة، والتي تعامل من خلالها مع الموزع المغربي عادل الخليفي، أما الكليب الأغنية فتم تصويره تحت إدارة المخرج المغربي ياسين الزاوي و من إنتاج صوفيا الحريشي.

وتعد أغنية “حبك عراسي ” أول أغاني ميني ألبوم الدغوغي الجديد، الذي استغرق أكثر من سنتين من التحضير ليكون عودة قوية للساحة الفنية، و يتضمن مجموعة من الأغاني التي سيتم طرحها بشكل منفرد على فترات.

وكان أخر أعمال الدغوغي أغنية بعنوان “فيما مشات”، والتي تعامل من خلالها مع الفنانة و الإعلامية حليمة العلوي على مستوى الكلمات و الألحان، فيما عاد إخراج الكليب للمخرج إدريس سبيل وعرفت نسبة مشاهدة مهمة على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

جدير بالذكر أن ابن مدينة الدار البيضاء درس في المعهد الموسيقى سيدي بليوط مادة الصولفيج و الموشحات منذ الصغر و بالموازاة لعب كرة السلة مع فريق الرجاء البيضاوي، فبعد حصوله على دبلوم تقني متخصص في هندسة الاقتصاد والتسيير بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، ليختار دراسة الإعلام ويحصل على دبلوم من معهد IJMT للصحافة و مهن التلفزيون بالدارالبضاء، وبعد ذلك على الإجازة الخاصة في الصحافة والإعلام بجامعة الحسن الثاني المحمدية.