مجالس المحافظات الملغية بأمر الشعب لماذا الإصرار على إعادتها

علي قاسم الكعبي

تؤكد التحركات على الأرض بما لايترك الشك بان حكومة الاطار عازمة على إعادة مجالس المحافظات إلى الواجهة” في مواجهة مؤجلة بعض الشي مع الجماهير التي كانت قد رفعت في ثورة تشرين الغاء هذة المجالس بوصغها حلقة زائدة ومرضاُ وضع في جسد العملية السياسية والنظام السياسي المريض اصلاً لما يمثله من هدر للمال العام واسراف وتبذير لمقدرات الدولة الناشئة تواً حيث سبق وأن صدر القانون (27) لسنة 2019، قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، والذي اكدتةالمحكمة الاتحادية مطلع حزيران 2021، بأن قرار إنهاء عمل مجالس المحافظات هو قرار دستوري جاء تنفيذا لمطالب الشعب بعد ثورة تشرين

.وبما ان الحكومة ماضية في هذا الأمر غير مكترثه بآراء المختصين ولا مطالب الشعب فالعاقل يسأل ما أهمية هذه المجالس حتى تجعل حكومة الاطار في المواجهة مع الشعب الممتعض.

الحكمة تقول ان التجربة خير برهان فنحن قد جربنا منذ عام 2019 ولحد الان بأن تلك المجالس ليس لها أي وزن وتأثير إيجابي لا بل العكس، فقد اشار مختصون بأن مجالس المحافظات كانت سببا في ترهل الحكومات المحلية وتبطاءً في تنفيذ المشاريع كون كل مجلس يضم العشرات من الاعضاء وهولاء الاعضاء يجب ارضائهم من اجل تمرير اي مشروع فضلا عن استنزاف موازنة الدوله وارهاقها برواتب الاعضاء والاثاث واستئجار واشغال بنايات ومكاتب وتوفير خط كهرباء لاينطفى ناهيك عن استقدام قوات امنية توضع تحت تصرفاتهم مدعومه باسلحة واعتدة وجكسارات واحهزة اتصالات وقائمة الطلبات تطول وكل ذلك ليس له جدوى بل ان المحافظين اشتكوا من تدخل المحلس في عملهم عادين بعضهم بانة تسبب في افشال مشاريع والغاء بعصها وتحويلة الى جهة اخرى فما الجدوى اذن فالنظام السياسي الجديد فيه برلمان واعضاءة من جميع المحافظات واجبهم تمثيل محافظاتهم واشرافهم من خلال اللجان البرلمانيه على كل صغيرة وكبيرة في محافظاتهم فهم عيون الحكومة و المواطن معاً على المسؤول وبعملهم هذا فلا مبرر لوجود مجالس المحافظات واذا كانت الحكومة تمتلك مالا وفيرا وخزينا كبيرا من الذهب والدولارت فعليها استثمار هذة الوفرة في قطعات أخرى لم تصلها يد الحكومات السابقة واللاحقة فالقطاع التربوي يحتضر وقاب قوسين وأدنى من الانهيار والقطاع الصحي على شفى حفرة من النار والقطاع السكني والخدمي يستغيث والفقراء يفترشون الأرض وليتحفون السماء والقطاع الصناعي والزراعي كتبت شهادة وفاته منذ تسعة عشر عام فاستثمار هذة الوفرة في تلك القطاعات خير من تبذير وبذخ تحت عناوين فارغة ارضاءُ للاحزاب…