متنبىء يؤكد.. احتمالية هطول أمطار رعدية على المناطق الشمالية

المستقلة/- تشير توقعات الطقس، الاربعاء، إلى احتمالية هطول أمطار رعدية على المناطق الشمالية خلال الأسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي، حسين الأسدي، في تدوينة تابعته المستقلة، إن “الرياح الجنوبية الشرقية ستعود في معظم المناطق والتي تستمر طوال الأسبوع”.

وتوقع الأسدي، “ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية في الجنوب، وفرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق، وتكاثر في السحب وفرص أمطار رعدية على الشمال”.

وأضاف، “ارتفاع عدة درجات في الحرارة لتسجل بداية ومنتصف الثلاثين شمالا ونهاية الثلاثين جنوبا”.

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