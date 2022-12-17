متنبىء جوي : العراق مقبل على موجة امطار تبدأ نهاية الاسبوع

المستقلة /- قال المتنبئ الجوي صادق عطية ، ان العراق مقبل على حالتين جويتين مطريتين تبدأ نهاية الأسبوع الحالي .

وتوقع عطية في تدوينه على موقع الفيس بوك تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، إن “العراق مقبل على حالتين جويتين مطريتين خلال هذا الأسبوع”، مضيفا، أن “الحالة المطرية الأولى تبدأ نهاية الأسبوع الحالي من (من 21 الى 24)”.

وأوضح عطية أن “المنخفض الجوي يتعمق في كافة الطبقات مع منخفض جبهوي يتشكل يوم الأربعاء شرق المتوسط، وحركته وزاوية نزوله واندماجه مع منخفض السودان مازالت قيد المتابعة”. مبينا أن “تحديثات يومي الاثنين والثلاثاء القادمين مهمة لمناطق الامطار والبرق والرعد وكذلك الغزارة”.

وأكد عطية “لا تستمعوا للتهويل وهي ليست عاصفة مطرية كما يروج البعض، بل حالة جوية ممطرة، على ان تتبعها حالة ثانية قوية (نسبيا) نهاية الشهر الحالي”.

وأشار الى أن “الذين لا تشملهم امطار الحالة الأولى، يكون التعويض بالحالة الثانية”. موضحا أن التحديثات تشير الى أن مدن شرق العراق هي الأعلى في كميات الامطار في الحالتين مبدئيا، بينما ودهوك وشمال نينوى هي الأقل”.

للاطلاع على تدوينة المتنبىء الجوي يرجى الضغد على الرابط :

https://web.facebook.com/photo/?fbid=583798077086420&set=a.104064678393098