متنبئ : خرائط الطقس تشير إلى تركز الأمطار المرتقبة على شمال غرب البلاد

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى تأثر عدد من مناطق البلاد بتكاثر السحب في سمائها، وسط توقعات بموجة أمطار تعتبر الأولى في خريف 2022.

وقال المتنبئ الجوي أحمد الخالدي في إيضاح تابعته المستقلة، إن “خرائط الطقس تشير إلى تركز الأمطار المرتقبة في صباح هذا اليوم على مناطق شمال غرب البلاد وأجزاء من المنطقة الغربية ومن ثم تتركز من بعد الظهر على مناطق اقصى الشمال وتكون الأمطار مصحوبة بالرعد والبرق”.

وأضاف، “اما مناطق الوسط فمن المتوقع أن تشهد طقساً صافياً إلى غائم جزئياً، فيما تشهد مناطق الجنوب طقساً صافياً مع ارتفاع في الرطوبة وخاصة في البصرة وميسان”.

 

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