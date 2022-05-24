متنبئ جوي يؤكد.. زوال الموجة الغبارية تدريجياً بعد ظهر اليوم

المستقلة/ – تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى زوال الموجة الغبارية التي تضرب البلاد تدريجياً بعد ظهر اليوم.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعته المستقلة، إن “موجة الغبار التي انطلقت من سوريا وغرب العراق، على مشارف الربع الخالي صباح الثلاثاء، مع استمرار موجات من الغبار بالتأثير في أجواء مدن العراق”.

وأضاف، “وحسب التوقعات الجوية، سيبدأ الغبار في أجواء مدن العراق بالزوال التدريجي خلال الساعات المقبلة (قبل الظهر) مع بقاء بعض الغبار عالقاً لغاية الليل”.

وأضاف، “أما الغبار الكثيف في مدن الجنوب ومنها البصرة، ستقل شدته ويبدأ بالزوال بعد الظهر، بعد استقرار الكتلة الهوائية المعتدلة”.

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