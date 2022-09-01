متنبئ جوي : الحسابات الفلكية تشير إلى انتهاء فصل الصيف مناخياً

المستقلة /- تشير الحسابات الفلكية، إلى انتهاء فصل الصيف مناخياً، وبقاء أسابيع قليلة لحلول فصل الخريف في البلاد.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في توضيح تابعته المستقلة، إنّه “اليوم 1 أيلول، انتهى فصل الصيف مُناخيا، وحلّ علينا فصل الخريف، وما تبقى أسبوعان وستة أيام لحلول فصل الخريف فلكيا”.

وأوضح عطية أن “الحساب المناخي يعتمد على تحوّل في الطقس وبداية التقلبات الجوية في النصف الشمالي، اما فلكيا فهو يعتمد على حركة الشمس الظاهرية واتجاهها نحو النصف الجنوبي وتعامدها في الاعتدال الخريفي على خط الاستواء”.

وبين أن “فصل الخريف في العراق ينقسم إلى قسمين”::

الأول، يبدآ (من 1 أيلول- 15 تشرين الأول) وفيه تستمر الأجواء الحارة ولا توجد فيه تقلبات حادة في الطقس مع انخفاض الحرارة التدريجي خلال الليل.

الثاني، يبدأ (16 تشرين الأول – 1 كانون الأول) ففيه تحدث التقلبات الجوية وانخفاض الحرارة الواضح”.

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