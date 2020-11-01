متلازمة فيكساس … مرض قاتل جديد يصيب الرجال فقط

المستقلة … توصل علماء المعاهد الوطنية للصحة الأميركية الى اكتشاف مرض وراثي جديد يصيب الرجال فقط.

التقرير الذي اصدره العلماء يبين ان المرض ” فيكساس ” الجديد يصيب الرجال حصراً.

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المرض الجديد ” فيكساس ” يحدث جلطات دموية متكررة وحمى والتهاب وتلف في الرئة، لدى الرجال تحديداً دون غيرهم.

المرض الجديد يسمى “فيكساس”، حيث رصد باحثو المعاهد الوطنية للصحة مجموعة من الأعراض لمرضى يترددون إلى عياداتهم.

وقال اطباء أوروبيون أن المرض الذي أطلق عليه اسم متلازمة “فيكساس” لا يمثل تهديدا عالمي الأبعاد، لكونه نتيجة لطفرة جسدية نادرة لأحد الجينات.

يذكر أن متلازمة فيكساء تصيب الرجال فقط ومن شأنها أن تسبب وفاة المصاب بها في 40% من الحالات.