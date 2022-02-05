متقاعدو تربية البصرة.. معاناة مستمرة ومعاملات عالقة منذ خمسة اشهر

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. منذ خمسة أشهر و موظفو مديرية تربية البصرة، الذين قاموا بترويج معاملات تقاعدهم، يعانون بسبب التأخير الحاصل في انجاز معاملاتهم و استلام مستحقاتهم التقاعدية..

النائب عن محافظة البصرة احمد طه الربيعي الذي قام بزيارات ميدانية للوقوف على هذه المشكلة و حلها كشف في تصريح لـ(المستقلة)” وجود تصرفات مالية مشبوهة لمبلغ يفوق الثلاثين مليار دينار عراقي تم استقطاعها من رواتب الموظفين في مديرية تربية البصرة كتوقفات تقاعدية لكنها لم تصل الى صندوق التقاعد منذ سنوات”.

و دعا الربيعي الحكومة المحلية في البصرة للتدخل المباشر و السريع لحل مشاكل المتقاعدين ، مطالبا الجهات المختصة في ديوان محافظة البصرة و الرقابة المالية و هيأة النزاهة الاتحادية و الإدعاء العام بإجراء التحقيق الأصولي و إحالة المتسببين الى القضاء.

و أشار الى ضرورة أن تقوم المديرية العامة للتربية و هيئة التقاعد في البصرة بتقديم توضيحا عن ملابسات الموضوع و بالسرعة القصوى و العمل على انصاف شريحة التربويين المتقاعدين اكراما للجهود التي قدموها لخدمة الاجيال.

من جهته عزا مدير قسم الشوؤن المالية في المديرية العامة للتربية مناف عدنان هاشم في البصرة المشكلة الى ” ان التخصيصات المالية لم تمول من وزارة المالية للفترة من ٢٠١٥ و لغاية ٢٠١٧ “.

وقال هاشم لـ(المستقلة) أن الوزارة “كانت حينها تستقطع التوقفات المالية و الاستقطاعات الاخرى جميعها و ترسل رواتب صافية للموظفين ”

و أشار الى ” ان المشكلة ليست في مديرية تربية البصرة فقط و انما في المديريات العامة للتربية جميعها اضافة الى شركات وزارة الصناعة و المعادن و الصحة، وأن كل هذه الوزارات في نفس الملف”

و اوضح ” ان مدير عام تربية البصرة شكل لجنة برئاسة مدير المالية وعضوية مديرة القانونية و اعضاء اخرين توجهوا الى وزارة المالية في بغداد و حصلوا على كتاب رسمي يثبت ان العجز صادر من وزارة المالية و على مديرية التربية ان تسدده من الاموال التي تتوفر لديهم مستقبلا “.

وتابع ” التقت اللجنة بعد ذلك برئيس هيئة التقاعد الوطنية ، و توصلت الى حلحلة الأمور”، مؤكدا بأن “هناك أمر سوف يصدر في الايام المقبلة من الهيئة العامة للتقاعد في بغداد الى هيئة التقاعد فرع البصرة لغرض ترويج المعاملات التقاعدية. “