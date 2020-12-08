متعب الشعلان يودع العام 2020 بـ”التوبة”

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المستقلة..أطلق الفنان متعب الشعلان عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان ” التوبة ” ليكون هذا العمل استكمال لمسيرة نجاح الكلمة والصوت .

وحقق الشعلان أرقاما قياسية ، بعمله الغنائي الأول ” ليه اعشقه ” الذي طرحه قبل أشهر حيث وصل عدد المشاهدات للعمل ( 19  ) مليون، فيما حققت أغنية ” تغير وقتنا ” التي أطلقت مؤخرا ( 3 )مليون مشاهدة  .

ومع هذه البداية المُلهِمَة أطلق الشعلان عمله الغنائي الجديد ” التوبة ”  الذي جاء بتوقيع الشاعر خالد العوضي ،والحان بدر الذوادي ، والتوزيع الموسيقي هشام السكران و مكساج جاسم محمد ، وإشراف عام حسن طالب ومن إنتاج tunes Arabia .

وتقول كلمات الأغنية الجديدة

الين الحين انا احبك … و لا فكرت في التوبه … مفروض تحمد ربك … و تحب ايديك مقلوبه … و الا إنتَ من يصبر

عليك و يسكت و يغفر … و مع هذا ولا تقدّر .. حبيبك تلتفت صوبه … اشيل الهم فوق الهم … عشان ارضيك و تتهنى

و لو فيك انت قطرة دم … تعيشني بـ وسط جنه .. و امشّي يالله ما يخالف .. و أرجع لك و انا حالف .. مع اني و اثق و عارف .. طبع قلبك مع اسلوبه .

” التوبة ” هي استكمال لمسيرة النجاح ما بين الفنان متعب الشعلان وشركة  tunes Arabia منتجة هذا العمل والأعمال السابقة ، وما تحقق لكليهما من نجاح منقطع النظير في السعودية بشكل خاص وفي كافة دول الخليج والدول العربية ، واثبت تواجده بالساحة الغنائية خلال فترة قصيرة بالسعودية وكافة الدول الخليجية بعد إن قدم أعذب الأعمال الغنائية .

ويستعدّ  الفنان متعب الشعلان بعد هذا العمل للتحضير لعمل غنائي جديد متعاونا بذلك مع ابرز الأسماء الشعرية الخليجية ، كما ويتعاون أيضًا مع العديد من الشعراء العرب والملحنين.

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