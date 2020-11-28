متظاهرو ذي قار يعاودون تمركزهم في ساحة الحبوبي

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..عاود الاف المتظاهرين تمركزهم في ساحة الحبوبي ، اليوم السبت ، بعد عدم تمكن قوات مكافحة الشغب من تفريقهم وانسحابهم من الساحة والمناطق المحيطة بها .

وقال مصدر مطلع ان ” الاف المتظاهرين تمركزوا في ساحة الحبوبي بعد كر وفر واحتكاكات مع قوات الشغب التي اطلقت النار في الهواء في محاولة لتفريقهم “.

ولفت الى ان ” قوات الشغب انسحبت بعد عدم تمكنها من تفريق المتظاهرين ، فيما شرع المتظاهرون بتنظيف الساحة ونصب خيما بدلا من التي حرقت في مواجهات امس ” .

ونوه الى ان ” المتظاهرين قطعوا جسري النصر والحضارات وتقاطع البهو بالاطارات المحترقة على خلفية سقوط قتلى وجرحى حرق خيم الاعتصام وازالتها بالجرافات في صدامات مساء الجمعة “.