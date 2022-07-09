متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا والرئيس يفر من مقره

متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا

المستقلة/- فرّ الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة السبت، على ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس، قبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع.

وقال المصدر إن “الرئيس نقل إلى مكان آمن” مضيفا ان الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

من جانبه دعا رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغه إلى اجتماع حكومي عاجل لمناقشة “حل سريع” لفراغ محتمل في السلطة عقب فرار الرئيس.

ودعا ويكريميسينغه الذي سيخلف راجابكسا في حال استقالته، قادة الأحزاب السياسية للمشاركة في الاجتماع. كما طلب من البرلمان الانعقاد بشكل عاجل لمناقشة الأزمة، وفق بيان لمكتبه.

وأعلنت السلطات السريلانكية الجمعة فرض حظر تجول إلى أجل غير مسمى في العاصمة كولومبو وضواحيها.

وتدفق آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة على العاصمة الجمعة  للضغط على راجاباكسا للاستقالة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

وتعاني الدولة الجزيرة نقصا غير مسبوق في المواد الاساسية، ويعاني سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة التضخم المفرط وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة منذ بداية العام.

متظاهرون في مسبح القصر الرئاسي في سريلانكا

 

ويخيم المتظاهرون منذ شهور أمام مقر راجاباكسا في كولومبو للمطالبة باستقالته بسبب سوء إدارته للأزمة الاقتصادية.

وحضت الأمم المتحدة السلطات السريلانكية والمتظاهرين على ضمان أن تكون تظاهرات السبت سلمية.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “نحض السلطات السريلانكية على التحلي بضبط النفس في حماية التجمعات وضمان كل جهد ضروري لمنع العنف”.

وقُتل تسعة أشخاص وأصيب المئات عندما اندلعت اشتباكات في جميع أنحاء البلاد بعد أن هاجم أنصار راجاباكسا متظاهرين سلميين خارج مقر الرئيس في ايار/مايو.

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وتجري محادثات للتوصل الى خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

الصين تحذر من حدوث انحراف بعلاقتها مع واشنطن

اخر الاخبار

الحزن والصدمة يخيمان على اليابان غداة اغتيال شينزو آبي

اخر الاخبار

فلسفة المعرفة في المجتمع والثقافة واللغة

اخبار العراق

اللجنة الأمنية في كربلاء تتخذ اجراءات قانونية بحق تفتيت الاراضي الزراعية

اخر الاخبار

الجفاف يضرب إيطاليا ودعوات إلى ترشيد المياه

اخبار العراق

بلاسخارت: عيد الأضحى فرصة أمام العراقيين لنبذ خلافاتهم

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الصين تحذر من حدوث انحراف بعلاقتها مع واشنطن

اخر الاخبار

الحزن والصدمة يخيمان على اليابان غداة اغتيال شينزو آبي

اخبار العراق

اللجنة الأمنية في كربلاء تتخذ اجراءات قانونية بحق تفتيت الاراضي الزراعية

اخر الاخبار

الجفاف يضرب إيطاليا ودعوات إلى ترشيد المياه

اخبار العراق

بلاسخارت: عيد الأضحى فرصة أمام العراقيين لنبذ خلافاتهم

اخبار العراق

اعتقال لص أجنبي في كربلاء سرق 95 هاتف نقال من بابل

اخبار العراق

معاون وزير الداخلية الايراني يبحث في كربلاء التعاون والتنسيق الامني

اخبار العراق

معاون وزير الداخلية الايراني يبحث في كربلاء التعاون والتنسيق الامني

اخبار العراق

عشائر وسادات كربلاء يطالبون البراءة من المتجارين بالمخدرات

اخر الاخبار

ناظرانه احسان واني .. فتاة متعددة المواهب لها بصمات في الكتابة والرياضة

اخر الاخبار

كريستيانو يغيب عن اليونايتد .. وبرشلونه يقترب من الونسو

اخر الاخبار

تويتر يهنأ بعيد الأضحى ويخصص رموزا تعبيرية للتهنئة بالحج

اخبار السعودية

حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

اخر الاخبار

قصة مسجد نمرة .. أهم معلم إسلامي في مشعر عرفات

اخر الاخبار

مقتل مشهور مواقع التواصل خلال بث مباشر .. شاهد

اخر الاخبار

بهجوم مسلح.. مقتل رئيس الوزراء الياباني

اخر الاخبار

حاج كولومبي يروي قصته بعد اعتناقه الإسلام – فيديو