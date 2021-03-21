متظاهرون يغلقون مبنى إدارة محلية في ذي قار

المستقلة /… اغلق متظاهرون في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار مبنى القائممقامية احتجاجاً على إعفاء القائممقام وتعيين بديلاً عنه لإدارة القضاء.

وقال مصدر مطلع للـ(المستقلة) اليوم الاحد إن العشرات من المتظاهرين قاموا بإغلاق مبنى القائممقامية في القضاء احتجاجا على تعيين عمار الركابي بمنصب القائممقام بدلا من كاظم الفياض ، مبيننا أن المتظاهرين يرفضون إعفاء الفياض، وفي الوقت نفسه يرفضون بديله عمار الركابي لكونه ينتمي إلى أحد الأحزاب.

وكان محافظ ذي قار المؤقت قد أعفى كاظم الفياض من إدارة قضاء الرفاعي، وقام بتسمية بديلاً عنه.

ويوم أمس السبت، نظم العشرات من اهالي قضاء الرفاعي، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لإعفاء القائممقام من منصبه وتعيين آخر بدلاً عنه من قبل المحافظ المؤقت عبد الغني الاسدي. (النهاية)