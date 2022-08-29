متظاهرون يغلقون حقل مجنون..ومهاجمة مقرات حزبية في البصرة

المستقلة/-نريمان المالكي/.. اغلق متظاهرون في محافظة البصرة حقل مجنون النفطي شمالي المحافظة. ولم نحصل على اية تفاصيل حتى الان.

من جهة أخرى هاجمت مجاميع مجهولة مقر سرايا السلام في البصرة، في الوقت نفسه تعرض مقر عصائب اهل الحق الى هجوم مماثل، وذكرت مصادر إعلامية انه تم إحراق مقر فارغ يعود للعصائب وآخر سابق لبدر.

وفي شمالي البصرة تعرض عدد من مكاتب نواب المحافظة الى اطلاق نار من مسلحين مجهولين.

فيما سمع تبادل اطلاق النار في مناطق متفرقة دون معرفة التفاصيل.

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