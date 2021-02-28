  متطوعون من ذي قار يجمعون 249 مليون لعلاج أربعة مرضى

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..جمع متطوعون من محافظة ذي قار مبلغ 249 مليون دينار في اقل من شهرين عبر التبرعات لعلاج اربعة مرضى من العوائل المتعففة في المحافظة .

وقال عضو مشروع (مجانا في ذي قار) محمد صالح ان ” المبلغ جمع في 55 يوما عن طريق التبرعات ، شارك في جمعها مشروع مجانا في ذي قار ، وجمعيات ومؤسسات وناشطين ، وجاليات عراقية “.

واشار الى ان ” المبالغ خصصت لعلاج اربع حالات مرضية من العوائل الفقيرة ، ثلاثة منها تعاني من فشل كلوي ، والحالة الرابعة فشل في نخاع العظم “.