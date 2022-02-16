متخصصون يناقشون ظاهرة التسول في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد متخصصون في مجال حقوق الانسان محافظة كربلاء ، اليوم الاربعاء ، إن “المحافظة تعاني في الآونة الأخيرة من تزايد اعداد المتسولين فيها كونها مدينة مقدسة وجاذبة للزائرين من كل أنحاء العالم أيام المناسبات الدينية.

واستضاف مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في كربلاء ، الندوة العلمية الموسومة حول ( ظاهرة التسول الأسباب والنتائج وطرق المعالجة ) التي عقدها مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع مكتب حقوق الانسان والشرطة المجتمعية في كربلاء “.

وقال المتخصصون المشاركون في الندوة ، إن “ظاهرة التسول في العراق تفاقمت وخاصة بين الاطفال وذلك بسبب الظروف الاقتصادية القاسية والتهجير القسري والعنف ،وتراجع دور الدولة في رعاية الطبقات الفقيرة المسحوقة في المجتمع والتفكك الأسري والحرمان وتعاطي المخدرات وغياب الرادع النفسي “.

من جانبه قال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان ماجد المسعودي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “ظاهرة التسول في الشوارع غير حضارية وتشويه لسمعة المدينة المقدسة “.

وأضاف إن ” لدى المفوضية عده مؤشرات فيما يتعلق بظاهرة التسول وبدورها رفعت عدة مقترحات وتوصيات للحكومة العراقية للأخذ بها من أجل معالجة الظاهرة والحد منها على اقل تقدير “.

ودعا المسعودي الى “ضرورة فتح مركز خاص لاستقطاب الأطفال المتسولين وإعادة تأهيلهم لأنهم ضحايا مجتمع استغلوا من قبل ذويهم ، أو اشخاص “.

وأعتبر المسعودي زج “الأطفال في السجون بمثابة انتهاك لحق الطفولة ، وعليه هناك حاجة ملحة لسن القوانين لحماية الطفولة من أي انتهاك ” .

وحضر الندوة مدير الشرطة المجتمعية المقدم الدكتور علاء الغزالي ومدير العلاقات والاعلام في قيادة الشرطة المقدم احسان يوسف ومدير قسم الدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة عبد الأمير القريشي وممثل عن الحكومة المحلية في كربلاء وعدد من منظمات المجتمع المدني وأساتذة مختصين بمجال حقوق الإنسان “.