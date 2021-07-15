متحور لامبدا الجديد يقلق العالم

المستقلة /- في وقت تكافح فيه دول العالم من الانتشار الواسع لمتحور ” دلتا ” بعد فايروس كورونا الذي أودى بحياة الكثيرين من الأشخاص.

صدرت تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من متحور جديد قد يكون أشد فتكا وانتشارا وشراسة من غيره من المتحورات واطلقت المنظمة عليه اسم ” لامبدا ”

وشكل المتحور الجديد نسبة 70% من الاصابات بفايروس كورونا في كل من ” تشيلي ” و ” الارجنتين ” في قارة أمريكا اللاتينية في الاسابيع الاخيرة.

وأوضحت مديرة المكتب الاقليمي للمنظمة ” كاريسا اتيان ” إن القرائن المتوفرة حتى الآن عن هذه الفطرة تشير الى خطورتها العالية ، من ناحية سرعة سريانها وقدرتها على مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء.

واضافت ان المنظمة ما زالت لا تملك بيانات كافية لتحديد مدى خطورة هذه الفطرة ومواصفاتها النهائية ، مشيرة الى ان المؤشرات العلمية التي تجمعت حتى الآن لدى الخبراء لا تبعث على التفاؤل على حد وصفها