متحف للشمع في البصرة

المستقلة/- كشف مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم عن تحويل بناية دائرة مفتشية آثار و تراث البصرة الى متحف للشمع يضم اهم الحرف اليدوية التراثية المستوحاة من تراث البصرة في منتصف القرن الماضي.

وأوضح شلغم ان العمل يأتي بالتعاون مع محافظة البصرة اسعد  العيداني ويهدف الى إشاعة الثقافة الآثارية والتراثية بين اوساط المجتمع ويحافظ على تاريخ هذه المهن والصناعات التراثية من الضياع

من جانب آخر أوفدت وزارة الثقافة -هيأة الآثار والتراث وفدا من آثار البصرة والهيأة لزيارة ورشة العمل الخاصة بصناعة التماثيل في جمهورية أيران الإسلامية للاطلاع على أعمال الورشة و تم التعاقد من قبل المحافظة مع عائلة النحات الإيراني ( نضري) وهي عائلة فنية الأشهر في ايران في صناعة التماثيل الشمعية وقد انجزوا العديد من المتاحف الشمعية في عموم ايران و أذربيجان

يذكر ان المتحف الشمعي هو محاكاة للحرف التراثية كالمكوجي و النداف و الخشابة و غيرها من المشاهد البصرية

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