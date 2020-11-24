متحف الناصرية يزيح الستار عن تمثالي كوديا واورنمو

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..ازاحت ادارة متحف الناصرية الحضاري ، اليوم الثلاثاء ، الستار عن تمثالي الامير كوديا ، والملك اورنمو في بوابة المتحف ، وسط احتفال كبير شهد حضورا رسميا وشعبيا .

وقال مدير المتحف عامر عبد الرزاق ان ” التمثالين هما هدية من النحات احمد حسن وضعا امام بوابة المتحف ، يبلغ ارتفاع التمثال الواحد اربعة امتار ، ويزن اكثر من خمسة اطنان ، استغرق العمل فيهما ستة اشهر “.

واشار الى ان ” حفل الافتتاح شهد فعاليات ثقافية وموسيقية ، وبازار متنوع “.

ونوه الى ان ” الامير كوديا هو اول حاكم عراقي جاء عن طريق الانتخابات حكم عام 2124 الى العام 2144 قبل الميلاد ، والملك اورنمو هو اول مؤسس لاولى القوانين التي عرفتها البشرية ، حكم عام 2112 قبل الميلاد “.