متحف البصرة يستلم الوجبة الثانية من كتب المجلس الثقافي البريطاني

المستقلة/- اعلن مدير متحف البصرة الحضاري احمد المعموري عن استلام المجموعة المتبقية من الكتب المهداة من المجلس الثقافي البريطاني والتي هي عبارة عن مكتبة الاكاديمية البريطانية.

واوضح المعموري ان المجموعة تتكون من 49 صندوقا مع ميز خشبي قديم يخص الروائية الانگليزية أجاثا كرستي، منوها الى ان المرحلة المقبلة هي مرحلة تعفير ومعالجة بعض الكتب كونها قد خزنت لسنوات طويلة وظهرت على البعض منها أضرار حشرة (عثة الكتب).

واشار الى ان المتحف سيقوم بالتنسيق مع مختبرات الهيئة العامة للآثار والتراث لغرض الحصول على كادر مختص من قسم المختبرات لصيانة ومعالجة هذه الكتب وتجهيزها للقيام بمرحلة فهرستها وإدخالها ضمن قاعدة بيانات نظام (كوها ) للمعلوماتية لتكون متاحة للقراء و مرتادي المتحف والمكتبة..