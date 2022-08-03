مبيعات البنك المركزي تبلغ ما يقارب من 4 مليارات دولار

المستقلة /- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر تموز الماضي ما يقارب من 4 مليارات دولار .

أن البنك المركزي باع خلال شهر تموز الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 3 مليارات و953 مليونا و313 الفا و919 دولارا وبمعدل 263 مليونا و 554 الفا و 261 دولارا يوميا، منخفضا عن شهر حزيران الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 265 مليونا و 956 الفا و139 دولارا.

وأضاف، أن معظم المبيعات تجاوزت 260 مليون دولار خلال شهر تموز، لافتا الى توقف البنك عن إجراء المزاد لمدة خمسة أيام لمصادفته عيد الاضحى..

ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينار لكل دولار.

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