مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة اكثر من 700 مليون دولار

المستقلة/-بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد بيع العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 700 مليون دولار أمريكي.

أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 715 مليوناً و 487 الفاً و645 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 143 مليوناً و97 الفاً و529 دولاراً، مرتفعا بنسبة 16.26% عن الاسبوع الذي سبقه.

 

ان أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 167 مليوناً و 816 ألف دولار، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيه المبيعات 124 مليوناً و991 ألفاً و651 دولاراً.

ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل “التجارة الخارجية”، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.

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