مبلغ خيالي مقابل لوحة ” شروق الشمس”

 

المستقلة/- بيعت لوحة للرسام البريطاني ديفيد هوكني بعنوان “إيرلي مورنيننغ، سانت ماكسيم” ضمن مزاد في لندن، الخميس، لقاء أكثر من 24 مليون جنيه إسترليني (27.8 مليون دولار) أي ضعف السعر الذي كان مخمّنا.

وتمثل لوحة “إيرلي مورنيننغ، سانت ماكسيم”، شروق الشمس على ساحل الكوت دازور الفرنسي.

ورسم هوكني هذه اللوحة في بداية مسيرته الفنية، بين أعماله الشهيرة التي تمثّل أحواض سباحة في كاليفورنيا، وأعماله التالية التي تنتمي إلى الفن التصويري، لكنها تؤشر إلى الميل المتزايد لديه إلى الضوء، إذ تبدو فيها “المياه الصافية تتلألأ تحت خيوط الفجر”، وفقا لتوصيف دار “كريستيز” التي نظمت المزاد.

وأوضحت الدار أن هوكني البالغ اليوم 85 عاما، كان عندما رسم هذه اللوحة يعيش أجمل لحظات علاقته مع بيتر شليسنغر، وكان تاليا في مرحلة تتسم “بالسعادة الشخصية والنجاح المهني”.

وعُرضت اللوحة عام 1970 في لندن ضمن المعرض الأول لأعمال هوكني، ثم غابت عن أنظار الجمهور أكثر من ثلاثة عقود، وهي واحدة من أربع لوحات استوحيت من صور التقطها هوكني خلال رحلته عبر أوروبا عام 1968 مع شليسنغر.

وكانت لوحة “بول ويذ تو فيغرز” لهوكني قد بيعت بأكثر من 90 مليون دولار عام 2018، وباتت أغلى لوحة لفنان على قيد الحياة.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

التخفيضات الضريبية تطيح بوزير المالية البريطاني

اخبار فلسطين

مخاوف فلسطينية من تعبات التصعيد في قرية العيساوية

اخبار العراق

القبض على متهم بقتل احد الناشطين في ميسان

اخبار العراق

شرطة ميسان تسير دوريات قرب مدارس البنات

اخبار العراق

حادث مروري في اربيل يؤدي بحياة خمسة أشخاص

اخبار العراق

عالية تصيف : تؤكد فتح جميع ملفات فساد حكومة تصريف الأعمال

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مبلغ خيالي مقابل لوحة ” شروق الشمس”

اخبار فلسطين

مخاوف فلسطينية من تعبات التصعيد في قرية العيساوية

اخبار العراق

شرطة ميسان تسير دوريات قرب مدارس البنات

اخبار العراق

حادث مروري في اربيل يؤدي بحياة خمسة أشخاص

اخبار العراق

عالية تصيف : تؤكد فتح جميع ملفات فساد حكومة تصريف الأعمال

اخبار العراق

الخالصي: العقلية السابقة لازالت حاكمة وتدير العملية السياسية الفاسدة

اخبار فلسطين

“التعاون الإسلامي” تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى المبارك

اخبار فلسطين

“التعاون الإسلامي” تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى المبارك

اخبار العراق

بافل طالباني: رغم كل المؤامرات لم يتم النيل من إرادتنا وفزنا بالمنصب 

اخبار العراق

بارزاني: نجحنا في عدم فرض شخص خارج ارادة كوردستان

اخبار العراق

السفارتان الفرنسية والألمانية يهنئان رئيس الوزراء المكلف

اخبار العراق

الكاظمي يهنئ رشيد والسوداني

اخبار العراق

الرئيس الجديد يؤدي اليمين الدستورية ويكلف السوداني بتشكيل الحكومة

اخبار العراق

اتفاق الساعات الأخيرة.. عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق

اخر الاخبار

اصلاحات ثورية لإدارة JK لتعزيز الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات القبلية

اخر الاخبار

تغطية الجزيرة للحرب الروسية الأوكرانية: يوميات مراسلين على خط النار

اخر الاخبار

البرلمان يبدأ بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية