مباشرة المنصوري رئيسا جديدا لرئاسة محكمة استئناف كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت محافظة كربلاء ، اليوم الخميس ، عن تعيين القاضي احمد هادي حسين المنصوري رئيسا جديدا لرئاسة استئناف محكمة كربلاء وتسلم مهامه الجديدة .

واشار محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــــ ( المستقلة ) عقب لقائه الرئيس الجديد لرئاسة استئناف محكمة كربلاء ، الى استعداد الحكومة المحلية الدائم للتعاون مع الجهاز القضائي وفي مقدمته رئاسة المحكمة على كافة الاصعدة للأهمية والدور الكبير لها في خدمة المجتمع “. منوها الى ” دور القضاء وأهميته في دعم الجهود الامنية والخدمية في المحافظة “.

من جانبه أكد رئيس المحكمة القاضي احمد المنصوري ، “أهمية كربلاء الاستثنائية والدور المهم لتكامل العمل بين مؤسسات الدولة على المستوى التنفيذي والتشريعي والقضائي “.

وقال المنصوري سوف “نسعى لترسيخ دور القضاء والمحكمة في دعم الجهود على المستوى الامني والخدمي بما فيه مصلحة المحافظة “.