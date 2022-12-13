مبابي بصدارة أغلى 10 لاعبين فى نصف نهائي كأس العالم في قطر

المستقلة /- تصدر الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب الديوك، قائمة أغلى 10 لاعبين فى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، والذى يضم منتخبات، المغرب، فرنسا، كرواتيا، والأرجنتين، بقيمة تسويقية بلغت 160 مليون يورو.

بينما جاء المغربي أشرف حكيمي ولاعب باريس سان جيرمان أيضاً فى المركز الرابع بقيمة تبلغ 65 مليون يورو.

1ـ كيليان مبابي “فرنسا”: 160 مليون يورو

2ـ أوريلين تشواميني “فرنسا”: 80 مليون يورو

3ـ لاوتارو مارتينيز ” الأرجنتين”: 75 مليون يورو

4ـ أشرف حكيمي ” المغرب”: 65 مليون يورو

5ـ جوسكو جفارديول “كرواتيا”: 60 مليون يورو

6ـ كينجسلي كومان “فرنسا”: 60 مليون يورو

7ـ عثمان ديمبلي “فرنسا”: 60 مليون يورو

8ـ جول كوندي “فرنسا”: 60 مليون يورو

9ـ كريستيانو روماريو ” الأرجنتين”: 55 مليون يورو

10ـ لوكاس هيرنانديز “فرنسا”: 55 مليون يورو

ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى فى نصف نهائى كأس العالم 2022، بين المنتخب الكرواتى ونظيره الأرجنتينى، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة، ويستضيفها استاد لوسيل.

فيما تقام المواجهة الأخرى فى المربع الذهبى لمونديال قطر بين أسود المغرب والديوك الفرنسية، غدا الأربعاء، في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة، على استاد البيت”.

وستقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجارى، على استاد خليفة الدولي.
فيما يحتضن استاد لوسيل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم “قطر 2022″، بين المنتخبين الفائزين في نصف النهائي وذلك يوم الأحد 18 ديسمبر الجارى.

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