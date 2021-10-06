ما هي علامات فقر الدم عند الأطفال؟

ما هي علامات فقر الدم عند الأطفال؟

المستقلة /- يعد نقص الحديد عند الأطفال مشكلة شائعة، ويمكن أن يحدث على مستويات عديدة، من نقص خفيف، وصولاً إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

لماذا الحديد مهم للأطفال؟

يمكن أن يؤثر نقص الحديد غير المعالج على نمو الطفل وتطوره؛ لأن الحديد يعمل على نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، ويساعد العضلات على تخزين الأكسجين واستخدامه، إذا كان نظام طفلك الغذائي يفتقر إلى الحديد؛ فقد يصاب بحالة تسمى (نقص الحديد).

ما هي كمية الحديد التي يحتاجها الأطفال؟

يولد الأطفال مع الحديد المخزّن في أجسامهم، ولكن هناك حاجة إلى كمية ثابتة من الحديد الإضافي؛ لتغذية نمو الطفل وتطوره السريع.

فيما يلي دليل لاحتياجات الحديد في مختلف الأعمار:

الفئة العمرية الكمية الموصى بها من الحديد في اليوم

7 – 12 شهراً 11 مجم

13 سنة 7 مجم

4 – 8 سنوات 10 مجم

9 – 13 سنة 8 مجم

14 – 18 سنة (بنات) 15 مجم

14 – 18 سنة (بنين) 11 مجم

علامات فقر الدم عند الأطفال

يمكن للقليل من الحديد أن يضعف قدرة طفلك على النمو بشكل جيد، ومع ذلك، فإن معظم علامات وأعراض نقص الحديد لدى الأطفال لا تظهر؛ حتى يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، إذا كان لدى طفلك عوامل خطر لنقص الحديد، فتحدثي إلى طبيبه.

قد تتضمن علامات فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الأعراض التالية:

جلد شاحب.

تعب.

برودة اليدين والقدمين.

تباطؤ النمو والتنمية.

ضعف الشهية.

سرعة التنفس بشكل غير طبيعي.

المشاكل السلوكية.

عدوى متكررة.

الرغبة الشديدة في تناول المواد غير الغذائية، مثل الثلج أو الطلاء أو النشا.

كيف يمكن منع علامات فقر الدم عند الأطفال؟

إذا كنتِ تطعمين طفلك الحليب الصناعي المدعم بالحديد؛ فمن المحتمل أن يحصل على الكمية الموصى بها من الحديد.

إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية؛ فتحدثي مع طبيب طفلك عن مكملات الحديد، وقد يكون مكمل الحديد عبارة عن قطرات حديد تُعطى بجرعة معينة، أو حديد موجود في مكمل فيتامين.

يمكن الوقاية من نقص الحديد عند الأطفال. للحفاظ على نمو طفلك وتطوره على المسار الصحيح؛ قدمي الأطعمة الغنية بالحديد في الوجبات، والوجبات الخفيفة، وتحدثي إلى طبيب طفلك حول الحاجة إلى الفحوصات ومكملات الحديد.

تشخيص علامات فقر الدم عند الأطفال

عادةً ما يتم تشخيص فقر الدم الناجم عن نقص الحديد من خلال اختبارات الدم.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإجراء اختبار على جميع الأطفال؛ للكشف عن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، بدءاً من عمر 9 أشهر إلى 12 شهراً، وبالنسبة لأولئك الذين لديهم عوامل خطر لنقص الحديد؛ يتم اختبارهم مرة أخرى في سن متأخرة.

واعتماداً على نتائج الفحص، قد يوصي طبيب طفلك بتناول مكمل الحديد عن طريق الفم، أو تناول فيتامينات متعددة يومياً، أو إجراء مزيد من الاختبارات.

الوقاية من فقر الدم عند الأطفال والرضع

-بالنسبة للرضع:

قدمي الأطعمة الغنية بالحديد. عندما تبدئين في تقديم الأطعمة الصلبة لطفلك – عادة ما بين 4 و 6 أشهر- يمكن إضافة الأطعمة التي تحتوي على الحديد المضاف؛ مثل حبوب الأطفال المدعمة بالحديد واللحوم والفاصوليا المهروسة.

بالنسبة للأطفال الأكبر سناً:

تشمل المصادر الجيدة للحديد: اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك والفاصوليا والسبانخ.

يجب أن يتضمن نظامهم الغذائي اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع.

قدمي بدائل اللحوم، مثل الفول المجفف والعدس والحمص والفاصوليا المعلبة والدواجن والأسماك والبيض وكميات صغيرة من المكسرات ومعجون المكسرات، فهي مصادر مهمة للحديد في النظام الغذائي اليومي لطفلك