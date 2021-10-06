ما هي علامات فقر الدم عند الأطفال؟

المستقلة /- يعد نقص الحديد عند الأطفال مشكلة شائعة، ويمكن أن يحدث على مستويات عديدة، من نقص خفيف، وصولاً إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

لماذا الحديد مهم للأطفال؟

يمكن أن يؤثر نقص الحديد غير المعالج على نمو الطفل وتطوره؛ لأن الحديد يعمل على نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، ويساعد العضلات على تخزين الأكسجين واستخدامه، إذا كان نظام طفلك الغذائي يفتقر إلى الحديد؛ فقد يصاب بحالة تسمى (نقص الحديد).

ما هي كمية الحديد التي يحتاجها الأطفال؟

يولد الأطفال مع الحديد المخزّن في أجسامهم، ولكن هناك حاجة إلى كمية ثابتة من الحديد الإضافي؛ لتغذية نمو الطفل وتطوره السريع.

فيما يلي دليل لاحتياجات الحديد في مختلف الأعمار:

الفئة العمرية الكمية الموصى بها من الحديد في اليوم

7 – 12 شهراً 11 مجم

13 سنة 7 مجم

4 – 8 سنوات 10 مجم

9 – 13 سنة 8 مجم

14 – 18 سنة (بنات) 15 مجم

14 – 18 سنة (بنين) 11 مجم

علامات فقر الدم عند الأطفال

يمكن للقليل من الحديد أن يضعف قدرة طفلك على النمو بشكل جيد، ومع ذلك، فإن معظم علامات وأعراض نقص الحديد لدى الأطفال لا تظهر؛ حتى يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، إذا كان لدى طفلك عوامل خطر لنقص الحديد، فتحدثي إلى طبيبه.

قد تتضمن علامات فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الأعراض التالية:

جلد شاحب.

تعب.

برودة اليدين والقدمين.

تباطؤ النمو والتنمية.

ضعف الشهية.

سرعة التنفس بشكل غير طبيعي.

المشاكل السلوكية.

عدوى متكررة.

الرغبة الشديدة في تناول المواد غير الغذائية، مثل الثلج أو الطلاء أو النشا.

كيف يمكن منع علامات فقر الدم عند الأطفال؟

إذا كنتِ تطعمين طفلك الحليب الصناعي المدعم بالحديد؛ فمن المحتمل أن يحصل على الكمية الموصى بها من الحديد.

إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية؛ فتحدثي مع طبيب طفلك عن مكملات الحديد، وقد يكون مكمل الحديد عبارة عن قطرات حديد تُعطى بجرعة معينة، أو حديد موجود في مكمل فيتامين.

يمكن الوقاية من نقص الحديد عند الأطفال. للحفاظ على نمو طفلك وتطوره على المسار الصحيح؛ قدمي الأطعمة الغنية بالحديد في الوجبات، والوجبات الخفيفة، وتحدثي إلى طبيب طفلك حول الحاجة إلى الفحوصات ومكملات الحديد.

تشخيص علامات فقر الدم عند الأطفال

عادةً ما يتم تشخيص فقر الدم الناجم عن نقص الحديد من خلال اختبارات الدم.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإجراء اختبار على جميع الأطفال؛ للكشف عن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، بدءاً من عمر 9 أشهر إلى 12 شهراً، وبالنسبة لأولئك الذين لديهم عوامل خطر لنقص الحديد؛ يتم اختبارهم مرة أخرى في سن متأخرة.

واعتماداً على نتائج الفحص، قد يوصي طبيب طفلك بتناول مكمل الحديد عن طريق الفم، أو تناول فيتامينات متعددة يومياً، أو إجراء مزيد من الاختبارات.

الوقاية من فقر الدم عند الأطفال والرضع

-بالنسبة للرضع:

قدمي الأطعمة الغنية بالحديد. عندما تبدئين في تقديم الأطعمة الصلبة لطفلك – عادة ما بين 4 و 6 أشهر- يمكن إضافة الأطعمة التي تحتوي على الحديد المضاف؛ مثل حبوب الأطفال المدعمة بالحديد واللحوم والفاصوليا المهروسة.

بالنسبة للأطفال الأكبر سناً:

تشمل المصادر الجيدة للحديد: اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك والفاصوليا والسبانخ.

يجب أن يتضمن نظامهم الغذائي اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع.

قدمي بدائل اللحوم، مثل الفول المجفف والعدس والحمص والفاصوليا المعلبة والدواجن والأسماك والبيض وكميات صغيرة من المكسرات ومعجون المكسرات، فهي مصادر مهمة للحديد في النظام الغذائي اليومي لطفلك

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أصغر 15 مليارديرا في عام 2021

اخر الاخبار

ما هي علامات فقر الدم عند الأطفال؟

اخبار العراق

بعثة آثار ايطالية تباشر موسمها الخامس في تل زرغل الاثري

اخر الاخبار

عودة إلى بيان المرجعية..انتخابات تشرين ما بين المشاركة والمقاطعة

اخر الاخبار

ترشيح جمعية تيرو للفنون لجائزة اليونسكو- الشارقة للثقافة العربية

اخبار العراق

شركة العرب للدفع الالكتروني APS ومصرف كردستان الدولي الاسلامي يوقعان اتفاقاً لدعم الاقتصاد الرقمي

اخر الاخبار

لجنة تحقيق تكشف عن انتهاكات جنسية بارقام مهولة ارتكبها رجال دين بحق اطفال في فرنسا

اخر الاخبار

لجنة تحقيق تكشف عن انتهاكات جنسية بارقام مهولة ارتكبها رجال دين بحق اطفال في فرنسا

اخر الاخبار

نوبل الفيزياء للأميركي مانابي والألماني هاسلمان مناصفة مع الإيطالي باريزي

اخر الاخبار

قبل ان تٌغلق الصناديق البيضاء …تأكد انك قادر على فعل شيء…!

اخبار العراق

الموافقة على تحويل محاضري كربلاء المجانيين الى عقود

اخبار العراق

شمول مناطق الأهوار بالخطط التنموية لمحافظة ميسان

اخر الاخبار

بعد الحجاب باربعينية الحسين.. شذى حسون تصدم الجمهور

اخر الاخبار

وفاة الإبن الوحيد لـ سليم كلاس

اخر الاخبار

لماذا استغرق إصلاح فيسبوك 7 ساعات؟!

اخر الاخبار

مجددا .. مستخدمون يبلغون عن مشاكل في إنستغرام

اخر الاخبار

بلاغات جديدة عن تعطل فيسبوك