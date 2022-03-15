ما هي الاغنية الوحيدة التي تركها “ادهم النابلسي ” على اليوتيوب

المستقلة /- حذف الفنان الأردني الشاب، أدهم نابلسي، جميع أغانيه من قناته على موقع يوتيوب، بعد قرار اعتزاله الأخير للغناء، وترك أغنية عن الأم، ومقطع إعلان اعتزاله.

و أعلن نابلسي، إنه قرر اعتزال الفن نهائيا، وذلك في مقطع مصور على صفحته الخاصة على “يوتيوب” مرجعا ذلك لأنه كان يسلك طريقا “لا يرضى الله”.

وقال إنه كان يفكر في هذا الأمر منذ زمن طويل، وإنه أخبر أصدقاءه بأن سيتعزل الفن عدة مرات، قبل أن يتخذ القرار النهائي.

وقدم النابلسي الشكر لجمهوره، واعدا إياهم بأن يطل عليهم من جديد لكن في أشياء مختلفة.

وشارك الفنان الأردني في البرنامج الغنائي الشهير “إكس فاكتور” وقد تمكن من الوصول إلى المراحل النهائية في البرنامج ولكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب.

واستطاع نابلسي أن يتخطى الصف الأول بأغنيته “هو الحب” التي لحنها بنفسه و التي حصلت على 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر.