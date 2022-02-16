ما هي الأكواب الأفضل لشرب الماء.. لن تتوقعها

المستقلة /- يستخدم الكثير من الناس خلال شربهم للماء. الأكواب العادية. ولكن هل فكرتم يوماً باستخدام الأكواب النحاسية بديلاً عنها، حيث تمتلك الأكواب النحاسية أسباب عديدة تدفعك للشرب فيها.

ومن هذه الأسباب مايلي:

– تؤخر ظهور علامات الشيخوخة:

وسيلة طبيعية وسهلة التطبيق لمحاربة التجاعيد، فمادة النحاس تحتوي على مضادات أكسدة قوية وتتمتع بخصائص تعمل على تجديد الخلايا الجلدية.

– تحسن عملية الهضم في الجسم:

تخزين الماء وتناوله بالأكواب النحاسية سيخلّصك من الغازات وعسر الهضم، فالنحاس يحفز الحركة الدودية والتي هي كناية عن عملية تقلص واسترخاء المعدة لهضم الطعام.

– تساعد على خسارة الوزن:

المياه النحاسيّة لا تخلّصك من عسر الهضم فقط، وإنما تحسن عملية الأيض أيضاً وتساعدك على خسارة الوزن.

– تنشط الذهن:

النحاس يساعد على إنتاج مادة الميالين المسؤولة عن صحة الجهاز العصبي في الدماغ، مما يجعلك سريع البديهة.

 

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