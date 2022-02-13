ما هو مرض باجيت ..ومن هم الأكثر عرضة للإصابة به؟

المستقلة /- قال الدكتور سامر حميد أخصائي جراحة العظام والمفاصل إن داء باجيت هو مرض يصيب العظام مبينا أن المرض وهو منتشر أكثر في الدول الغربية من الدول العربية ويصيب كبار السن.

وأكد أن هذا المرض يصيب العظام ويجعله يتضخم ويزيد من سماكته مبينا أن أكثر العظام التي تتأثر من هذا المرض هي عظام الحوض والفخذ والساق واحيانا الجمجمة.

وأشار إلى أن المرض يجعل العظم ضعيف وبين أن 70% من المرضى لا يشعرون بأي أعراض لهذا المرض مبينا أن الأعراض التي قد يشعر بها الـ 30 % من مصابين هذا المرض يشعر أن هناك جهة من الجسم يكون فيها العظم أكبر من الجهة الاخرى مبينا أن ذلك يظهر في التحاليل والأشعة التي يجريها المرضى .

وبين أن أهم أعراض هذا المرض لبعض الحالات هي ألم شديد في المناطق المصابة تزداد حدته في الليل اضافة الى أم في المفاصل والمناطق القريبة منها وتشوهات في العظام وتضخمها مبينا أن ذلك يضغط على الأعصاب.

وقال ان من الاعراض الإضافية هي صعوبة في السمع من جهة معينة وضعف النظر وألم الرأس اضافة الى الشعور بألم في الفقرات والانزلاقات الغضروفية وتقوس في العمود الفقري.

واكد ان هذا المرض يكون بسبب وراثي أو فيروسي مشيرا أنه لا يوجد أي سبب مؤكد لذلك.وبين أن هذا المرض لا يوجد علاج له وإنما يوجد علاج يخفف من الأعراض التي يعانيها المريض منه.