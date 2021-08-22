ما هو الخطأ الفادح الذي اقترفناه في أفغانستان ؟

الون بن مائير

كان قرار الرئيس بايدن بسحب القوات الأمريكية أخيرًا من أفغانستان هو القرار الصحيح والذي بالتأكيد إستحقّ إتخاذه منذ فترة. ومع ذلك ، فإن عدم الاستعداد للقيام بذلك بشكل منظم وآمن كان خطأ فادحًا آخر في سلسلة من الأخطاء التي ابتليت بها الولايات المتحدة منذ اليوم الأول.

تصحيح الخطأ

في خطابه إلى الأمة يوم الاثنين الماضي ، استخدم الرئيس بايدن معظمه لمحاولة تبرير انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والتي لم تكن بحاجة إلى أي تبرير نظرًا لأنه بعد 20 عامًا لم تقترب الولايات المتحدة في أيّ وقت خلال هذه الفترة من هزيمة طالبان بشكل دائم. . أيدت الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي قراره عندما أعلن لأول مرة عن نيته إنهاء الحرب بناءً على الاتفاق المبرم بين ترامب وطالبان في فبراير الماضي. كان قرار بايدن بالإنسحاب قرارًا صائبًا بالتأكيد وتأخر 19 عامًا. وكان تصميمه على عدم تمرير الحرب إلى رئيس خامس أمرًا حكيمًا ، لأنه من شأنه أن يجنب البلاد الاستمرار في استثمار الدماء والأموال في حرب لا يمكن الانتصار فيها.

لم تكن المشكلة في الحاجة إلى الإنسحاب ، بل في الطريقة التي تم بها ذلك. لماذا بحق السماء بدأ في سحب القوات دون الإستعداد المناسب لضمان مغادرة الدبلوماسيين والمدنيين الأمريكيين وغيرهم من الأجانب ،هذا إلى جانب الآلاف من المترجمين الفوريين الأفغان وغيرهم من موظفي الدعم وعائلاتهم ، بشكل منظم وآمن؟

كان من الضروري بالتأكيد إرسال آلاف الجنود لاحقًا لتأمين المطار لضمان مرور آمن للمغادرين. لكن هذا لم يحدث إلا في أعقاب الفوضى التي اجتاحت كابول وأرسلت رعشات في عظام عشرات الآلاف من الأفغان والدبلوماسيين الأجانب والمدنيين. وكما أراه ، فإن هذا الفصل المؤسف الأخير يربط سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها أسلاف بايدن ، بوش وأوباما وترامب. لم يتعلموا شيئاً عن طبيعة المجتمع الأفغاني ولا من تجربة الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات عندما غادر أفغانستان بعد عشر سنوات من القتال و”ذيله بين رجليه”.

سوء التقدير منذ البداية

بعد هزيمة القاعدة وطالبان في أقل من عام ، سارع الرئيس السابق بوش لغزو العراق في عام 2003 من خلال تضافر جهود وزير دفاعه دونالد رامسفيلد ونائب الرئيس ديك تشيني. فشل في إجراء أي ترتيب مع الحكومة الانتقالية آنذاك بقيادة حامد كرزاي بشأن احتمال استمرار مقاومة طالبان. فقد التركيز على حملة أفغانستان غير المكتملة وأخضع القوات الأمريكية لمستقبل غير مؤكد ، حيث لم يكن لديه أو لقادته العسكريين أي خطط بشأن كيفية إنهاء الحملة بمجرد تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في إزاحة طالبان من السلطة.

فرض الديمقراطية

كان قرار إدخال الديمقراطية والمشاركة في بناء الدولة محكوماً عليه بالفشل منذ البداية. نعم ، تم إحراز تقدم وتم تنصيب حكومة منتخبة ديمقراطيا ، وقدمت إصلاحات حقوق الإنسان والإصلاحات الاجتماعية السمة المميزة للمشروع الأمريكي. ولكن بعد ذلك تجاهلت الولايات المتحدة حقيقة أن فرض ديمقراطية على النمط الغربي على بلد عاش لآلاف السنين كمجتمع قبلي سيكون قصير الأجل في أحسن الأحوال.

ينبغي ألا تكون الولايات المتحدة في مجال نشر الديمقراطية بالقوة. يبدو أننا لم نتعلم شيئًا من فيتنام ، ناهيك عن تاريخ الولايات المتحدة الطويل في التحريض والتدخل في تغييرات الأنظمة الحاكمة. فبدلاً من تقديم نموذج لديمقراطية فاعلة وحقوق الإنسان من خلال استخدام القوة الناعمة للتأثير على دول أخرى ، ترانا نأتي بقوة عسكرية ضخمة لتغيير المشهد السياسي ، فقط لينتهي بنا الأمر إلى التراجع وتسليم البلاد مباشرة إلى القوات المتمردة.

سوء التقدير العسكري

إتخذ ثلاثة رؤساء متعاقبون قبل بايدن قرارهم بشأن الجهود المستمرة في أفغانستان بناءً على توصيات القادة العسكريين الذين أصروا على أن الحرب كانت قابلة للفوز وأرادوا تحقيق نصر كامل. لقد تم إرسال عدداً من القوات بشكل مستمر على أساس الوعد بأن النصر على طالبان كان وشيكًا ، وهو أمر من الواضح أنه كان مضللًا تمامًا. بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك مبالغة في تقدير القوة العسكرية للجيش الوطني الأفغاني ؛ هرب آلاف الجنود على مر السنين وباع الكثيرون أسلحتهم لطالبان. قُتل أكثر من 2300 جندي أمريكي وأنفق أكثر من تريليون دولار لم يظهر منه الآن سوى القليل.

سوء تقدير مصدر مرونة طالبان

جميع الإدارات الأمريكية الثلاث التي سبقت بايدن لم تقدر أو تفهم تمامًا طبيعة هذا البلد القبلي ، ثقافته وتاريخه ، وتصميم طالبان على المقاومة بغض النظر عن الخسائر الفادحة التي سيتكبدها. طالبان من السكان الأصليين في أفغانستان ،يقاتلون من أجل بلدهم وثقافتهم مسترشدين بأسلوب حياة متعمّق دينيّا ً ، يتبعون الشريعة الإسلامية باستخدام تفسير صارم للقرآن. وحسب عقيدتهم ، لن يُسمح لأي سلطة بممارسة أي امتيازات في أراضيهم وليس لديهم سبب للتسامح مع أي تدخل أجنبي ، ناهيك عن الغزو. إنهم صبورون ويعرفون كيف يصمدون.

للأسف ، لم يُظهر بايدن أي فهم أفضل لعزيمة طالبان وصمودهم. ففي مؤتمره الصحفي قبل أسبوع ونصف فقط ، أعلن بايدن أن سيطرة طالبان لم تكن حتمية ، لأن “لدى القوات الأفغانية 300000 [جندي] مجهزين تجهيزًا جيدًا وقوة جوية مقابل ما يقرب من 75000 من طالبان” ، وصرح لاحقًا أن ” سيطرة طالبان على كل شيء وامتلاك الدولة بأكملها أمر مستبعد للغاية “. ومع ذلك ، فإن إعلان بايدن عن الانسحاب قبل ثلاثة أشهر لم يمنح طالبان سوى الوقت الكافي للاستعداد للاستيلاء على السلطة. وحذرت وكالات الاستخبارات الإدارة من الانهيار السريع للجيش الأفغاني والاحتمال الشديد لانتصار طالبان ، والحكومة الأفغانية نفسها لم تكن ببساطة مستعدة لهجوم طالبان.

عدم إشراك زعماء القبائل

خطأ آخر شائع بين الإدارات الأربع هو أنها لم تشرك زعماء القبائل الأفغانية الذين يتمتعون بنفوذ هائل في البلاد إلى جانب الحكومة المركزية. زعيم قبلي تحدثت معه منذ فترة كان مصرا على أنه بدون مشاركة زعماء القبائل ستستمر الحرب. وبعد كل شيء ، تأتي طالبان من هذه القبائل ويمكن لزعماء القبائل أن يكون لهم تأثير أكبر بكثير على أفراد قبائلهم من تأثير طالبان. فلو أشركت الولايات المتحدة زعماء القبائل في المفاوضات ، لكانت النتيجة مختلفة.

الفساد المستشري

على الرغم من جهود الولايات المتحدة لإصلاح البلاد وإقامة حكومة شرعية تستجيب لحاجات الشعب ، فإن الفساد الذي يمارسه كبار المسؤولين والجيش استهلك البلاد من الداخل. تعرف الولايات المتحدة جيدًا أنه ما لم يتم القضاء على الفساد لن يُجرى سوى القليل من الإصلاحات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية واستدامتها. للأسف ، لم تصر الولايات المتحدة على أن تبذل الحكومة قصارى جهدها لاستئصال الفساد بشكل منهجي. تم تبديد مليارات الدولارات وتفشت الرشاوى في كلّ مكان ، ونتيجة لذلك عانت العديد من البرامج الاجتماعية.

غياب سياسة متماسكة وموجهة نحو الهدف

من خلال المهمة المنوطة بها أصبح هدف الولايات المتحدة إنشاء ديمقراطية فعالة ومستقرة ، ولكن لم تكن هناك آلية لتأمين هذه النتيجة بمجرد انسحاب الولايات المتحدة من البلاد. فعلى الرغم من إجراء عدة حلقات من المفاوضات بين ممثلي طالبان والمسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بالانسحاب النهائي ، فشلت الولايات المتحدة في وضع سياسة الجزرة والعصا. كان من الممكن أن تلتزم الولايات المتحدة بتقديم المساعدة المالية لطالبان في حالة التزامها بمستوى معين من حقوق الإنسان ، خاصة فيما يتعلق بالفتيات والنساء ، لكنها فشلت في تنفيذ أي نوع من الترتيبات في هذا الصدد.

والآن وقد اقتربت الولايات المتحدة من نهاية حرب كان من المفترض أن تنتهي قبل 19 عامًا ، فإن السؤال هو ، ما الذي تعلمناه من هذه التجربة المريرة. القيادة تعني مسؤولية كبيرة وبعد نظر. لا ينبغي أن نكون شرطي العالم ، ولكن يجب أن نستخدم قوتنا الناعمة لمعالجة الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت. يجب محاكاة تجربتنا في الديمقراطية طواعية وليس دفعها بالقوة في حلوق دول أخرى.

و أخيرًا ، الآن بعد أن ستحكم طالبان أفغانستان مرة أخرى حان الوقت لمداواة الجراح ومد يد العون لهم ، والتي قد تكون الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها إقناعهم بمعاملة شعبهم معاملة إنسانية وبكرامة. وإذا لم يكن هناك شيء آخر وكان بإمكاننا التأثير حتى على مثل هذه النتيجة المحدودة ، فيمكننا أن ننظر إلى الوراء ونشعر بالارتياح لأن أطول حرب في التاريخ الأمريكي وتضحياتنا لم تذهب سدى تمامًا.