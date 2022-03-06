ما علاقة طلاق بوتين بـ حرب أوكرانيا؟

المستقلة /- مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها التاسع، تكثر الأخبار التي تتناول حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشخصية، منها ما يتعلق بصحته العقلية ومنه ما له علاقة بأفراد عائلته، أما آخر هذه الأخبار فكان “انفصال بوتين عن زوجته!”.

وفي التفاصيل، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته بسبب الحرب على أوكرانيا. إلا أن هذا الفيديو مستخدم خارج سياقه إذ إنه منشور قبل سنوات في تقارير إخبارية تناولت طلاق بوتين عام 2013.

ويضم المنشور تقريراً نذيعه قناة العربية السعودية تعلن فيه المذيعة أن بوتين أعلن طلاقه من زوجته بعد ثلاثين عاماً ما شكل صدمة للمجتمع الروسي. وعلق ناشرو الفيديو بالقول “طلاق بوتين وزوجته بعد 30 سنة زواج…ربما حرب أوكرانيا السبب”. بما يوحي أن هذا الإعلان حديث.

بدأ انتشار هذا الفيديو بعد أيام من الحرب الروسية على أوكرانيا وحصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع فيسبوك وحده.

إلا أن طلاق بوتين من زوجته ليودميلا الظاهرة في الفيديو ليس حديث العهد.

ففي حزيران/يونيو 2013 أي قبل نحو تسع سنوات، فاجأ بوتين الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.

أما الفيديو المتداول في المنشورات المضللة فمنشور بالفعل على قناة العربية ولكن في العاشر من حزيران/يونيو 2013 بعنوان “صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين…”.