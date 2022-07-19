ما خطورة موجات الحر وكيف تؤثر على الجسم؟

المستقلة /- أدى تغير المناخ إلى زيادة حدة موجات الحر، التي قد تؤثر بشكل سلبي على الصحة، إذ يربط الخبراء حوالي 356 ألف حالة وفاة عام 2019 بالحرارة الشديدة.

ما هي موجة الحر؟

تُعرَّف الموجة الحارة بحسب الخبراء بأنها فترة من الطقس الحار بشكل غير عادي تستمر لأكثر من يومين، وتختلف العتبة اعتمادا على متوسط ​​المنطقة.

ماذا تفعل الحرارة الشديدة لأجسادنا؟

يستجيب جسم الإنسان لدرجات الحرارة المرتفعة بطريقتين رئيسيتين: توسيع الأوعية الدموية في الجلد وإفراز العرق.

تؤدي زيادة تدفق الدم نحو الجلد إلى فقدان المزيد من الحرارة في البيئة، يبرد العرق الجسم عندما يتبخر من الجلد، تساعد هذه الاستجابات في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية بين 36 درجة مئوية و 37 درجة مئوية، وهو أمر ضروري للحفاظ على وظائف التمثيل الغذائي لتعمل بشكل طبيعي.

لكن يمكن أن يكون لها أيضا عواقب وخيمة، قد يؤدي تمدد الأوعية الدموية إلى انخفاض ضغط الدم، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لدفع الدم حول الجسم، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبات قلبية.

يمكن أن يؤدي التعرق الزائد إلى فقدان الملح من الجسم، في الحالات القصوى يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى الصوديوم في الدم إلى الغثيان والصداع.

ما الذي سبب حالات وفاة في موجات الحر في بعض البلدان؟

خلال موجات الحر يرتفع معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، لكن ليس من الواضح بالضرورة متى كان سبب وفاة الفرد بسبب الحرارة، تقول آنا نونيس من جامعة وارويك في المملكة المتحدة: “من الصعب إثبات الصلة بين الوفيات أثناء أو بعد موجة الحر مباشرة بسبب التعرض للحرارة، ومن المؤكد أن الوفيات التي تُعزى إلى الحرارة الشديدة يتم التقليل من شأنها”.

من هو الأكثر عرضة لدرجات الحرارة المرتفعة؟

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر درجات الحرارة المرتفعة هم كبار السن والمعزولون ويعانون من أمراض قلبية سابقة ولا يمكنهم الوصول إلى مكيفات الهواء.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية موجودة مسبقا هم أيضا أكثر عرضة للوفاة من الحرارة الشديدة، تكهن الباحثون بأن هذا قد يكون بسبب تأثيرات الأدوية أو لأنهم قد لا يتخذون الاحتياطات اللازمة للبقاء هادئين في موجة الحر.

يتعرض الأطفال أيضا لخطر الطقس الحار، نظرا لأن نسبة مساحة سطح الجسم إلى الكتلة لديهم أعلى بكثير من البالغين، مما يعني أنه يمكنهم بسهولة تحمل الحرارة في الظروف الحارة، في عام 2019، توفي 53 طفلا في الولايات المتحدة بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة بعد تركهم في السيارات.

ما هي مخاطر الحرارة الشديدة أثناء الحمل؟

وجدت إحدى الدراسات أنه في الولايات المتحدة، يولد حوالي 25000 طفل سنويا في وقت أبكر مما كان يمكن أن يكون بسبب التعرض للحرارة الشديدة، واكتشفت دراسة أخرى أنه في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط ​، فإن الحوامل اللاتي تعرضن للحرارة الشديدة في الأسبوع الماضي قبل الولادة كان لديهن خطر أكبر للولادة المبكرة وولادة الجنين ميتا.

هل تعتاد أكثر على التدفئة إذا نشأت في بلد حار؟

يمكن لأي شخص التكيف من الناحية الفزيولوجية مع الطقس الحار على مدار عدة أيام، وهذا ما يسمى بالتأقلم، الشخص الذي يتأقلم مع الحرارة سوف يتعرق أكثر وأيضا يفرز العرق بتركيز ملح أقل، هذا يساعد في الحفاظ على توازن الملح في الجسم، حيث سيزداد معدل تدفق الدم بالجلد أيضا لتعظيم نقل الحرارة إلى البيئة.

كيف أبقى آمنا وباردا في موجة الحر؟

ينوه الأطباء إلى أهمية شرب الكثير من السوائل والبقاء في الظل لأكبر قدر ممكن من موجة الحر. خلال النهار،إغلاق الستائر في الغرف التي تواجه أشعة الشمس، وارتداء واقيا من الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية وارتداء ملابس فضفاضة للحفاظ على برودة البشرة. يجب أيضا تجنب ممارسة الرياضة البدنية في الخارج خلال الأوقات الحارة من اليوم.

ما الفرق بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري؟

يحدث الإنهاك الحراري عندما يفقد جسمك كميات كبيرة من الماء والملح، هذا يمكن أن يسبب الصداع والدوخة وسرعة التنفس وبحسب الخبراء يمكن أن يتحول الإرهاق الحراري إلى ضربة شمس، وهي حالة طبية خطيرة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشدة، والتي يمكن أن تسبب فقدان الوعي.

كيف تعالج ضربة الشمس والإجهاد الحراري؟

يمكن علاج الإرهاق الحراري عن طريق إيجاد مكان بارد للراحة وشرب الكثير من الماء كما يقول الخبراء.