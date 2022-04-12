ما حقيقة سرقة صابرين لأموال شقيقتها؟

المستقلة /-كشفت الفنانة المصرية صابرين واقعة قيامها بسرقة أموال شقيقها عندما كانت صغيرة بسبب حاجتها للمال، ولم تعترف له بهذا السر إطلاقاً.

وذكرت خلال أحد المقابلات التي أجرتها مؤخراً، أنها خضعت لعملية تحويل مسار بالمعدة لكنها فشلت، وبعودتها الى الطبيب الذي تتابع معه، تعجب من نتيجة العملية وأكد لها أنها حالة خاصة جداً ونادرة، كما أكدت أنها حاولت اتباع جميع طرق الأنظمة الغذائية لإنقاص وزنها، لكنها لم تفلح أيضاً. ونفت الفنانة المصرية صابرين الشائعة التي حاصرتها أخيراً، وهي انفصالها عن زوجها الذي اتجه إلى أميركا، بعد هذه الخطوة وظل بها لمدة عام.

وأوضحت الفنانة المصرية صابرين، أن زوجها يسافر بسبب طبيعة عمله بمجال السياحة، ولم تتمكن من السفر له طيلة هذه الفترة بسبب انشغالها في تصوير أعمال فنية وانتشار جائحة فيروس كورونا