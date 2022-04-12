ما حقيقة سرقة صابرين لأموال شقيقتها؟

المستقلة /-كشفت الفنانة المصرية صابرين واقعة قيامها بسرقة أموال شقيقها عندما كانت صغيرة بسبب حاجتها للمال، ولم تعترف له بهذا السر إطلاقاً.

وذكرت خلال أحد المقابلات التي أجرتها مؤخراً، أنها خضعت لعملية تحويل مسار بالمعدة لكنها فشلت، وبعودتها الى الطبيب الذي تتابع معه، تعجب من نتيجة العملية وأكد لها أنها حالة خاصة جداً ونادرة، كما أكدت أنها حاولت اتباع جميع طرق الأنظمة الغذائية لإنقاص وزنها، لكنها لم تفلح أيضاً. ونفت الفنانة المصرية صابرين الشائعة التي حاصرتها أخيراً، وهي انفصالها عن زوجها الذي اتجه إلى أميركا، بعد هذه الخطوة وظل بها لمدة عام.

وأوضحت الفنانة المصرية صابرين، أن زوجها يسافر بسبب طبيعة عمله بمجال السياحة، ولم تتمكن من السفر له طيلة هذه الفترة بسبب انشغالها في تصوير أعمال فنية وانتشار جائحة فيروس كورونا

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ما حقيقة سرقة صابرين لأموال شقيقتها؟

اخر الاخبار

الفرق بين صلاة القيام والتراويح

اخر الاخبار

دعوى قضائية ضد مسلسل الكبير أوي ..وهذا هو السبب

اخر الاخبار

مصر: إعلان سيناء خالية من الإرهاب بات وشيكا

اخر الاخبار

زلزال يضرب اسطنبول التركية

اخر الاخبار

طعن مصري في الكويت بعد مطالبته شابا بإيقاف الألعاب النارية خوفا على أطفاله

اخر الاخبار

انفجار مستودع ذخيرة في صيدا لبنان

اخر الاخبار

انفجار مستودع ذخيرة في صيدا لبنان

اخر الاخبار

بالفيديو :مشهد يجمع الشيخ عبد العليم مع أم بشير في “باب الحارة” يحدث ضجة بين الجمهور

اخر الاخبار

10 معلومات عن حياة مقدم برامج المقالب الرمضانية رامز جلال

اخر الاخبار

فوائد مذهلة للفجل ستجعلك تتناوله يومياً! تعرف عليها

اخر الاخبار

بانتظار الثانية..ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

اخبار العراق

قريبا.. “أقلام ..وأعلام” سيرة حياة أبرز نخب الصحافة العراقية

اخبار العراق

شراكة بين وزارة العمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز فرص العمل في العراق

اخبار العراق

عالية نصيف تكشف عن المخالفات في عقد حماية الموانئ

اخر الاخبار

دايه خاتون (داي هاتون) في تركمانستان-مكان نجا من الغزو المغولي

اخبار فلسطين

مساعي لاحتواء الوضع الأمني في جنين بعد التوتر الأخير