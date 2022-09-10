ما بين محوٍ و غياب … البياض يغمر أعمال “مي النعيمي”

حسن عبدالحميد

يبدو اللوّن الأبيض بمثابة فضاء فارغ و مناخ مفتوح على مصرعيه ، ممّا قد يتيح للرّسام المتمرس فرصة الفحص و التملّي في مكنوناته الضامرة و الخفيّة على نسيج سطح لوحته البِكر ، يرى – ” فاسيلي كاندينسكي ” أحد أهم و أشهر الفنانّين العالميين في مجال الفن التجريدي للحدّ الذي جعل من واحداً من أبرز المبتكرين والمجددين في حيثيات الفن الحديث – في مساحة البياض الرابض على سطح قماشة اللوحة قبل أن يباشر أو ينقض الرسّام لتنفيذ ما يروم رسمه عليها من رؤى و أفكار و تصوّرات ، كما لو كانت ” مساحة اللوحة” كياناً مكتظاً مليئاً بالتوترات و فوضى الأحاسيس و التطلعات المتنوّعة و المختلفة ، تبعاً لثقافة و وعي الفنان و مراميه التعبيرية أم التجريديّة أم الأثنين – معا- تلك التي منها يستقي موضوعاته .

ما دمنا وقد شمّرنا بالكتابة عن جانب حيويّ ومهم في تجربة الفنانّة التشكيّليّة ” مي النعيمي ” في لوازم سعيها الحثيث و الجديد ، حين أصابت بمغامرتها قلب فكرة الرسم باللوّن الأبيض و درجاته المهيمنة على عموم مساحات معرضها الشخصي ، المزعم إقامته قريباً في أحدى قاعات العرض الخاصة بالفن التشكيلي، بعد أن أختارت له أسم ” غياب ” ، تمهيداً و تعليلاً لموضوعة أفعال المحو و فداحة فكرة التلاشي و من ثم الغياب قصراً ، تحت طائل عدة أسباب، سنتطرّق لها ، لاحقاً .

أثر اللوّن و خواصه

وقبل الشروع بمحافل الدخول صوب صعوبة الخوض في ملامح و نواتج هذه المغامرة الإجرائية و الجريئة – في ذات الرؤية و المسعى- والتي ألتمعت و سطعت في عقل و مخيلة “مي النعيمي ” وتاقت لتنفيذها على نحو ما شاهدنا و فحصنا للعديد من منجزات معرضها القادم ” غياب”، ينبغي التمهيد و التذكير بنواحي الجوانب السايكولوجية الأثيرة والمميّزة لإدراكات اللوّن الأبيض ، من حيث إملاءات كونه يرمز إلى بداية و فرصة جديدة للفهم و طبيعة معاينة مفردات الحياة ، فضلاً عن كونه مستقلاً و محايداً وغير متحيز لأي جانب، وفي إتجاه كل شيء ، وأي مكان و زمان ، من حيث هو نتاج دمج جميع ألوّان الطيف بحاصل كمياته المتساوية، دون أدنى تحيّز للوّن معين دون غيره، كما ويعتبر هذا اللوّن الأخف من بين بقية الألوان ، مما جعله رمزاً للنقاء والبراءة، إلى جنب تمتعه بخاصية إستجلاب الدعة الهدوء و الراحة و الحلم و بالأمل ، بل و يُعد بوجه نظر علماء النفس بمثابة دواء حقيقي حالات في تجاور الكثير من حالات التوتر و الكبت و الارهاق و التعب، كما تثري براعة سيكولوجية إدراك الألوان في تأثيرات الجوانب الذهنية والعاطفية على الأشخاص ممن يرمون التفكير في العديد من جوانب الأمو و الأشياء ، كذلك الإذان بوجود نماذج ذاتية التفسير فيما يخص و يتعلق بسيكولوجية إدراك قائمة الألوان الأخرى .

الأثر و المعنى

لعل تعليلات و نوازع فهم وتقصي الأثر والبحث عن قيمة المعنى ، بفحواها الوجودي و الكوني في مرتسمات ” مي النعيمي” تروم لما هو أبعد ، و ربما، أعم و أشمل ممّا أفضنا به في طبيعة غايات و مديات تفسيراتها التعبيرية لمعنى فكرة الغياب و أثار المحو و نواتج ما يتركه الرحيل و الزوال من وحشة إغتراب ، و تداعيات فقدان لأشخاص و إضمحلال معالم ، و ضياع آثار تأريخيّة ، شاء أن رضخت مدفونه تحت ركام معالجات و معاجين بيضاء ،تارة ما تكون على هيئة أكفان شفافة ، وأخرى راحت تتخفّى وتتماهى فما بينها ،عبر معادلات خلق حالات من الصراع الدرامي داخل العمل الواحد ، من تلك التي برعت افيها لفنانّة في تحشيد طاقاتها التعبيرية و قدراتها المعرفية ، ومناهجها الدراسية و الاكاديميّة – “بكالوريوس – رسم وبكالوريوس -نحت ثم ماجستير فنون اسلامية- كلية الفنون الجميلة بغداد “، أقامت العديد من المعارض الشخصيّة في أربيل و القاهرة ، فضلاً عن مشاركات في عدد من الملتقيات و المعارض الجماعية على الصعيد المحلي و العربي و العالمي ، و حفول مشاركتها في موسوعة اللوفر/ باريس ونيلها عدة جوائز من إيطاليا وبريطانيا وغيرها – كل هذا وذاك يؤشر صوب إمتلاك ” مي ” لخواص و مهام مثل هذه المآثر التي تتطلّب قدراً عالٍ من دقة و براعة التعامل و قدرة التطاول في تمرير موضوعاتها الإنسانيّة و الحضاريّة ” حضارة العراق القديم و واقعه الحالي ” من ممرات و نوافذ هذا اللوّن ، و كيفية الإستعاضة الروحية ببعض الإستعانات التي تضيف للمشهد أبعاد أثرى و أعمق، لكنها ” أي تلك الاستعانات الطفيفة ببعض الالوّن الأخرى” – قطعا ً- لا تؤثر على مسارات الجو العام الذي تشهده هذه الأعمال ، عبر مرامي وغايات و مسالك ذلك الطريق الذي أختطته ” مي النعيمي ” في مسالك سيراه المضني و المدهش في عموم تجربتها الأثيرة والمثيرة هذه .

Hasanhameed2000@yahoo.com