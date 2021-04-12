ما الأطعمة الممنوعة على وجبة السحور؟

المستقلة /- كشف خبير في التغذية عن الأطعمة الممنوعة والأخرى الضرورية التي يجب تواجدها خلال وجبة السحور في شهر رمضان.

وقال دكتور رامي صلاح استشاري التغذية العلاجية: “إن وجبة السحور لا تقل أهمية عن وجبة الإفطار، و هناك نوعين من الأشخاص الذين يتناولون وجبة السحور، أحدهما يأكل ثم يخلد إلى الفراش، والآخر يبدأ يومه بعد السحور ويذهب لممارسة عمله المعتاد”.

وأكد أن لكلا النوعين طبيعة طعام مختلفة تماما، لكن القاسم المشترك بينهما يجب أن يكون تناول كمية وافرة من المياه وذلك على فترات متباعدة منذ الإفطار، إضافة إلى الزبادي، حيث انه يساعد على عدم الشعور بالعطش، أقله حتى فترة الظهيرة، كما يحول دون حدوث أي مشاكل في الجهاز الهضمي، أو البكتيريا النافعة للقولون.

و أضاف” إن الجمع بينهما قد يحدث مشكلة في الهضم على المدى البعيد، لذا من الأفضل عدم الجمع بين الفول والبيض خلال وجبة السحور، و عند تحضير البيض على شكل”أومليت”، يجب استخدام السمن البلدي وليس الزيت، مع إضافة الفلفل والبروكلي لإضفاء مزيد من الفائدة ومنح الشعور بالشبع لفترة طويلة”.

و تابع”من الممكن إضافة الجبن إلى السحور كمكون مشترك مع الفول أو البيض، خاصة لو كانت جبنة ملح خفيف أو “قريش”، أما بالنسبة للنوع الثاني من الناس، الذي يأوى إلى الفراش بعد السحور فنصح صلاح بأن تتضمن وجبته إضافة إلى الزبادي فاكهة تحتوي على السوائل لاسيما البطيخ (شريحة واحدة تعادل من 6- 7 مكعبات) والكنتالوب (شريحتين من 7- 8 مكعبات).

وحذر من تناول الفول أو البيض والنوم بعدها مباشرة كون ذلك سيتسبب في سوء هضم ومشكلة كبيرة في الجهاز الهضمي.