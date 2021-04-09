مايك بومبيو ينضم الى شبكة فوكس نيوز المحافظة بصفة متعاون

أعلنت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، الخميس أن مايك بومبيو وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب انضم إلى الشبكة الإخبارية الأميركية المفضلة لدى المحافظين، بصفة “متعاون”.

وقال بومبيو في بيان: “سأقدم للمشاهدين نظرة صريحة ومباشرة حول الجيوسياسة والعلاقات الدولية وسياسات (أميركا أولا) التي ساعدت في رسم مسار الرخاء والأمن غير المسبوقين في الولايات المتحدة”.

وأكدت رئيسة فوكس نيوز سوزان سكوت أن “مايك بومبيو هو أحد الأصوات الأكثر شهرة واحتراما في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي”.

وأضافت سكوت “أتطلع إلى مساهماته عبر مجموعة منصاتنا ليشارك الملايين من مشاهدينا وجهة نظره المميزة”.

وكان بومبيو عين وزيرا للخارجية خلفا لريكس تيلرسون في أبريل 2018 وبقي في المنصب حتى نهاية عهد ترامب في يناير 2021.

وقبل ذلك كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).

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