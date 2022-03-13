مايكروسوفت تعلن عن تحديثًا مهمًا وحدات تحكم Xbox Series X و Series S

مايكروسوفت تعلن عن تحديثًا مهمًا وحدات تحكم Xbox Series X و Series S

المستقلة /- أصدرت مايكروسوفت تحديثًا مهمًا لوحدات تحكم Xbox Series X و Series S من شأنها أن تجعلها قادرة على تنزيل النظام بالإضافة إلى تحديثات اللعبة أثناء وجودها في وضع توفير الطاقة، حيث يوضح Dave McCarthy، نائب رئيس عمليات Xbox في الشركة: “الآن، يمكن تنزيل تحديثات النظام واللعبة أثناء وضع Energy Saver، ما يوفر المزيد من الطاقة”.

وقال “وضع توفير الطاقة يستهلك طاقة أقل بحوالي 20 مرة من وضع الاستعداد عندما لا يتم استخدام وحدة التحكم أو تلقي تحديثات.”

لتمكين وضع توفير الطاقة بالفعل ، يمكنك التوجه إلى الإعدادات> وضع السكون وبدء التشغيل> وضع السكون> توفير الطاقة، وقالت الشركة إن منتجات Xbox وملحقاتها وعبواتها ستكون قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وقامت مايكروسوفت بتقليل النفايات البلاستيكية بمقدار 500000 كجم عن طريق تحويل جميع بطاقات هدايا Xbox إلى مواد من الورق المقوى، وتعمل مايكروسوفت أيضًا على توفير تكامل الماوس ولوحة المفاتيح في Xbox Cloud Gaming ، مع دعم مستوى النظام الأساسي قيد التطوير حاليًا للخدمة.

وستوفر هذه الخطوة خيارًا جديدًا للأجهزة الطرفية لتجربة عناوين Xbox عبر البث السحابي ، مصحوبًا بعناصر التحكم باللمس الحالية ، والبارزة بين مستخدمي الهواتف المحمولة. سيؤدي أيضًا إلى تحسين إمكانية الوصول على أنظمة أساسية مثل Windows و macOS ، حيث تعد الماوس ولوحات المفاتيح من الملحقات الشائعة.

وقال التقرير إن Xbox Cloud Gaming ، المعروف سابقًا باسم Xbox Project xCloud ، استمر في التوسع منذ إصداراته التجريبية لعام 2019 ، منذ إطلاقه باستخدام تطبيق يعمل بنظام Android ، بالإضافة إلى تطبيق قائم على الويب متاح لأجهزة iOS وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب.

ودعم وحدة التحكم في أواخر عام 2021 ، مما سمح لاحقًا لأجهزة Xbox Series X | S الحصرية مثل مايكروسوفت Flight Simulator بالانتقال إلى وحدات تحكم Xbox One القديمة.