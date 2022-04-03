مايكروسوفت تعلن عن استحواذها على شركة التعدين الرقمي Minit

المستقلة /- أعلنت مايكروسوفت عن استحواذها على Minit ، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التعدين ، مقابل مبلغ لم يكشف عنه، حيث تمكن شركة Minit ومقرها سلوفاكيا الشركات من الكشف عن فرص التحسين المستمر للعمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وقالت مايكروسوفت إن عملية الاستحواذ ستساعد عملائها على التحول رقميًا ودفع التميز التشغيلي من خلال إنشاء صورة كاملة لعملياتهم التجارية ، مما يتيح تحليل وتحسين كل عملية بسهولة وتلقائية، وقال جاستن جراهام ، المدير العام لرؤى العمليات في مايكروسوفت: “سيتمكن العملاء من فهم بيانات العمليات الخاصة بهم بشكل أفضل ، وكشف ما تبدو عليه العمليات في الواقع ، ودفع توحيد العملية وتحسينها عبر المؤسسة بأكملها لضمان الامتثال في كل خطوة”.

وتعتبر العمليات السلسة والتأكد من أن كل عنصر من عناصر كل عملية تجارية يعمل بسلاسة أمرًا بالغ الأهمية ، ولكن معظم القادة غير قادرين على فهم الأداء الفعلي لعملياتهم وينتهي بهم الأمر إلى اتخاذ القرارات بناءً على المعلومات الشخصية، ويمكّن Minit حاليًا الشركات من تغيير طريقة تحليل عملياتها ومراقبتها وتحسينها.

وقال جيمس دينينغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Minit: “لقد كنا في مهمة لمساعدة الشركات في الكشف عن فرص التحسين المستمر للعمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية. من الآن فصاعدًا ، سيتم تضخيم هذه المهمة على نطاق أوسع بكثير”، واستحوذت مايكروسوفت مؤخرًا على Softomotive ، وهو مزود برمجيات RPA ، ومع Minit ، تضاعف من فئة البرامج التي يمكن أن تصل إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2030 ، وفقًا لأبحاث السوق Polaris.

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