مايكروسوفت تصدر قائمة بالميزات الجديدة في Excel

المستقلة /- أصدرت مايكروسوفت مؤخرًا قائمة بالميزات الجديدة في Excel، تغطي إصداراتها للويب وWindows وMac، ومن أهم ما يميز التقرير الإعلان عن ميزة الصورة الجديدة في البرنامج، ما يسمح للمستخدمين بتضمين الصور مباشرةً في الخلايا جنبًا إلى جنب مع خيار نصوصهم البديلة .

ووفقًا لمايكروسوفت، فقد استمعت أيضًا إلى طلب عملائها، ما أدى إلى ظهور ثلاث ميزات جديدة مباشرة من ملاحظات المستخدمين.

حيث إن ميزة الصورة متاحة الآن لجميع الأنظمة الأساسية الثلاثة المذكورة أعلاه، وهي الميزة، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في أغسطس، تتناول المشكلة القديمة للمستخدمين التي تحد من خيار استخدام الصور نظرًا لأنها تستخدم فقط لتطفو على القمة، وباستخدام قدرة Excel الجديدة هذه ، يمكن وضع الصور من موقع المصدر داخل الخلايا مع نصوصها البديلة. بصرف النظر عن ذلك، تتضمن الوظيفة أيضًا قدرات أخرى مثل تحريك الخلايا وتغيير حجمها والفرز والتصفية.

كما يحصل Excel للويب على أكبر عدد من الميزات الجديدة في هذا التحديث ، مما يمنحه إجمالي خمسة ميزات، وبصرف النظر عن ميزة الصورة ، فهي تسمح الآن بمميزات مثل “اقتراحات الصيغة” و “الصيغة حسب المثال” و “الروابط المقترحة و” إضافة شريط البحث في جزء الاستعلامات “.

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