مايكروسوفت تتهم روسيا قرصنة ابحاث اللقاحات وموسكو ترفض الاتهام

قرصنة أبحاث اللقاح.. موسكو تنفي اتهام مايكروسوفت

قرصنة الكترونية

رفضت روسيا، الثلاثاء، اتهامات “مايكروسوفت” حول قيام مجموعات روسيّة وكوريّة شماليّة بشن هجمات إلكترونيّة ضدّ شركات الأدوية الساعية لإيجاد لقاح كورونا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة أنباء “ريا نوفوستي” الحكومية إن هذه الاتهامات “أصبحت معياراً للحياة، نوعاً من نهج سياسي تخضع له جهات عدة من بينها مجموعات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة”.

وأكد نائب رئيس مايكروسوفت المسؤول عن الأمن توم بيرت الجمعة في منشور على مدوّنة نشرته شركة مايكروسوفت، أن المجموعة الأمريكية اكتشفت في الأشهر الأخيرة “هجمات إلكترونيّة مصدرها ثلاث مجموعات حكوميّة أو شبه حكومية تستهدف سبع شركات رائدة تُشارك مباشرةً في البحث عن لقاحات وعلاج لجائحة كوفيد-19”.

وأضاف أنّ مجموعة “سترونتيوم” الروسيّة ومجموعتَي “زنك” و”سيريوم” الكوريّتين الشماليّتين، هي مصدر تلك الهجمات.

وأشار ريابكوف إلى أن روسيا مستهدفة بعدد هجمات إلكترونية أكبر من تلك التي “يحاولون اتهامنا بها”.

وسبق لمايكروسوفت أن اتّهمت “سترونتيوم” الروسيّة بمهاجمة أكثر من 200 منظّمة معنيّة بالانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة لعام 2020.

وسجلت روسيا، السبت، زيادة يومية قياسية بلغت 22702 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى مليون و903253 حالة.

وقام “فيسبوك” بحذف منشورات المستخدمين التي تتناول أنباء تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، وحظر أصحاب هذه الحسابات لمدد متفاوتة.

وجاء في سبب حذف المنشور هو أن الحساب ينتهك “معايير مجتمع فيسبوك” Against Community Standards، حيث تمثل “الأخبار الزائفة” خطرا على الصحة العامة للمستخدمين على موقع “فيسبوك” وفقا للموقع.

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